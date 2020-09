‘Boohoo aast op New Look’

Modegroep Boohoo zou zijn oog hebben laten vallen op retailer New Look. Dat meldt The Sunday Times op basis van een anonieme bron. New Look balanceert momenteel op het randje van een faillissement, en Boohoo zou het merk graag overnemen. De kans is groot dat de winkels van New Look dan verdwijnen, zo schrijft The Sunday Times.

New Look kampt al langer met zwakke prestaties. Het bedrijf maakte vorig jaar een herstructurering door, met enig herstel tot gevolg. De coronacrisis deed zowel omzet als winst echter weer inzakken. Eind augustus diende New Look een verzoek tot vrijwillige schikking in bij verschillende crediteuren, waaronder verhuurders. Als dat voorstel wordt afgewezen, moet waarschijnlijk surseance van betaling worden aangevraagd.