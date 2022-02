Crocs, Inc. noteert omzetgroei van 67 procent in boekjaar 2021

Crocs, Inc. heeft in het boekjaar 2021, dat afliep op 31 december, een omzetgroei van 67 procent gehaald. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De totale omzet van Crocs, bekend van de kleurrijke, rubberen instapschoenen, kwam uit op 2,3 miljard dollar (omgerekend ruim 2 miljoen euro). Dat is voor Crocs, Inc. een record.

Het bedrijfsresultaat was met 683 miljoen dollar (601 miljoen euro) ruim twee keer zo hoog als het jaar daarvoor.

De positieve jaarcijfers waren mede te danken aan een sterk vierde kwartaal, dat Crocs, Inc. afrondde met een omzet van 587 miljoen dollar (516 miljoen euro), een stijging van 42,6 procent ten opzichte van 2020. Het bedrijfsresultaat was anderhalf keer zo hoog. Dit ‘sterke feestdagenseizoen’ was de afsluiter van een ‘zeer succesvol jaar voor ons merk’, aldus CEO Andrew Rees in het persbericht.