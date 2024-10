Crocs, Inc. overtreft verwachtingen in derde kwartaal en noteert toch omzetgroei

Crocs, Inc. noteert een kleine groei in het derde kwartaal. Het moederbedrijf van de merken Crocs en Heydude overtreft daarmee haar eigen verwachtingen, aangezien het in haar vorige kwartaalupdate een krimp voor deze periode verwachtte.

Crocs, Inc. schrijft een omzetplus van 2 procent bij een constante valuta in de boeken. De omzet bedraagt 1,06 miljard dollar, omgerekend zo’n 983,9 miljoen euro. Het merk Crocs groeit haar omzet met 7,9 procent naar 858 miljoen dollar, maar Heydude heeft het nog steeds zwaar. Dit label krimpt met 17,4 procent naar 204 miljoen euro.

Chief Executive Officer van Crocs, Inc., Andrew Rees, licht in het derde kwartaalverslag toe dat het bedrijf werkt aan een ommekeer bij Heydude. Dit zal echter langer duren dan aanvankelijk gepland. “We hebben onze strategie rond Heydude aangescherpt nu we werken aan het creëren van een hogere merkrelevantie middels onze product- en marketinginitiatieven. Hoewel we de eerste groene scheuten zien van deze acties, geven de recente prestaties van het merk en de huidige bedrijfsomgeving aan dat het langer zal duren dan we aanvankelijk hadden gepland. Hoewel we onze vooruitzichten voor Heydude voor het hele jaar bijstellen, blijf ik vertrouwen houden in het langetermijntraject van het merk.”

Het nettoresultaat van het bedrijf groeit met 11,4 miljoen naar 244,9 miljoen dollar.

De resultaten van het derde kwartaal maken ook dat er een optelsom voor de eerste negen maanden kan worden gemaakt. Zo groeit de omzet van Crocs, Inc. in deze periode met ruim 112 miljoen naar 3,1 miljard dollar en groeit de nettowinst van 702,4 miljoen naar 735,4 miljoen dollar.

Vooruitkijkend op het vierde kwartaal verwacht het bedrijf dat Crocs’ omzet tot ongeveer 2 procent groeit en dat Heydude de verkopen ziet teruglopen tussen de 4 en 6 procent. Voor het hele boekjaar verwacht Crocs, Inc. een omzetplus tussen de drie en vijf procent. Voor Crocs nemen de verkopen toe met 8 procent, terwijl Heydude een daling noteert van 14,5 procent.