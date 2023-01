Crocs, Inc. stelt opnieuw verwachtingen voor boekjaar 2022 bij

Crocs, Inc. stelt de verwachtingen voor financieel jaar 2022 bij, dat schrijft het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van 53 procent, ten opzichte van 2021.

Voor het vierde kwartaal van financieel jaar 2022 verwacht Crocs een omzetgroei van 60 procent, ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Daarnaast meldt het bedrijf dat het de leningen verlaagd naar 300 miljoen dollar (279,4 miljoen euro).

Andrew Rees, CEO bij Crocs, Inc., in het persbericht: “Het jaar 2022 was een uitzonderlijk jaar voor Crocs, Inc.. De sterke vraag van consumenten naar de merken Crocs en Heydude zullen de verwachte omzetgroei van 53 procent stimuleren. We zijn blij dat we vooruitgang boeken op het gebied van schuldafbouw, aangezien we de leningen met ongeveer 500 miljoen dollar (465,6 miljoen euro) hebben verlaagd sinds we Heydude overname in begin 2022.”

Eerder, bij het bekend maken van de financiële resultaten van het derde kwartaal, stelde Crocs de verwachtingen voor het hele boekjaar ook al bij. Toen verwachtte het bedrijf een omzetgroei tussen de 49 en 52 procent. Nu verhoogt het bedrijf de verwachtingen naar 53 procent.