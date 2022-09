Dalende cijfers voor Boohoo Group Plc, ook verwacht voor rest van het jaar

Zowel de omzet en winst van Boohoo Group Plc nam in de eerste helft van het financieel jaar 2023 af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit het halfjaarverslag van het bedrijf. De omzet daalde met tien procent naar 882,4 miljoen dollar (921,9 euro) behaald. In vergelijking met de laatste pre-corona cijfers, uit 2019, lag de omzet echter wel nog 56 procent hoger.

Boohoo Group Plc geeft aan te verwachten dat de omzetdaling in de rest van het boekjaar in dezelfde mate zal aanhouden, zolang macro-economische omstandigheden zoals bijvoorbeeld de inflatie die invloed uitoefent op het kostenplaatje van het bedrijf als wel de consumentenvraag, zullen aanhouden. Het bedrijf past daarom de EBITDA-marges naar beneden aan (van tussen de vier en zeven procent naar tussen de drie en vijf procent).

Wel is de Raad van Bestuur van mening dat Boohoo Group Plc door optimaliseren van activiteiten, via ‘uitvoering van belangrijke projecten, kostenbesparingen en het verlichten van de macro-economische tegenwind waarmee zowel consumenten als bedrijven te kampen hebben’ goed gepositioneerd zal blijven om “toekomstige winstgevendheid en financiële prestaties te verbeteren”.

De winst kwam uit op 463,5 miljoen dollar (484,2 miljoen euro) daalde daarmee ten opzichte van vorig jaar met dertien procent. De EBITDA en EBIT daalden respectievelijk met 58 en 85 procent, naar 35,5 en 9,6 miljoen dollar (37 en tien miljoen euro). In het rapport vermeldt Boohoo Group Plc hoe de EBITDA beïnvloed is door “inflatie van vracht en logistiek, zwakker dan verwachte consumentenvraag en hoge kosteninflatie door de macro-economische omgeving, alsook door strategische investeringen in het multimerkenplatform".

In het Verenigd Koninkrijk (de grootste afzetmarkt van Boohoo, dit jaar goed voor ruim 61 procent van de totale omzet), daalde de omzet ten opzichte van vorig jaar met vier procent naar 544,6 miljoen dollar (567 miljoen euro). In relatief afgelegen markten, zoals de Australische markt, zouden lange bezorgkosten belemmerend werken in het stabiel houden van de omzet. In totaal daalde de internationale omzet met zeventien procent ten opzichte van vorig jaar, naar 58,3 miljoen dollar (60,9 miljoen euro). In Amerika daalde de omzet met 29 procent naar 177,4 miljoen dollar (122,7 miljoen euro).

Boohoo Group Plc onderging in de afgelopen maanden enkele grote veranderingen. Zo zou een van de grootste investeerders, T. Rowe Price, over het afgelopen jaar de helft van de aandelen in het bedrijf verkocht hebben en werd in juni 2022 Shaun McCabe aangesteld als nieuwe chief financial officer.