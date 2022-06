Boohoo Group Plc stelt nieuwe CFO aan

Boohoo Group Plc heeft Shaun McCabe aangesteld als nieuwe chief financial officer. McCabe neemt de taken van CFO later dit jaar op zich, zo is te lezen in een persbericht van Boohoo Group Plc, maar een exacte datum is nog niet bekend.

McCabe neemt de positie over van Neil Catto. Catto wordt uitvoerend directeur bij Boohoo Group Plc, maar hij blijft eerst nog aan als CFO om de overdracht goed af te ronden.

McCabe is geen vreemde van Boohoo Group Plc. Hij sloot zich in 2020 al aan als niet uitvoerend directeur en is onderdeel van diverse comités binnen het bedrijf. "Ik ken het senior management en de groep goed na het dienen van de directie. Neil heeft een sterke basis gebouwd voor de groep en ik zie er naar uit het management team te helpen bij het uitvoeren van Boohoo's groeistrategie.