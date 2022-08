'Topinvesteerder Boohoo Group Plc verkoopt helft aandelen'

Een van de grootste investeerders in modebedrijf Boohoo Group Plc, T. Rowe Price, verkocht over het afgelopen jaar de helft van de aandelen in het bedrijf. Dat schrijven verschillende media, waaronder Manchester Evening News en Business Live. De koers van Boohoo-aandelen is al een tijdlang dalende.

Vorig jaar september kocht T. Rowe Price nog een aandeel van bijna tien procent in Boohoo. Inmiddels is dat gedaald naar circa vijf procent. T. Rowe Price was tot voor kort de grootste institutionele belegger in Boohoo, en de grootste investeerder na medeoprichter Mahmud Kamani.

In januari halveerde Jupiter Asset Management Ltd., een andere vooraanstaande investeerder, ook al het aandelenpakket van 9,99 procent van de aandelen naar 4,7 procent, zo meldde The Times destijds.