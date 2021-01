Damesmodewinkel Ineke’s Mode maakt innovatieslag met Vendit

Ineke’s Mode in Capelle aan den IJssel is weliswaar gesloten, net als alle andere modezaken, achter de schermen zitten eigenaresse Liesbeth Verheij en haar team niet stil. Via sociale media blijven zij klanten inspireren met nieuwe items. Daarnaast lanceert de dameswinkel in de loop van dit jaar een eigen webshop, die gekoppeld is aan het afrekensysteem van Vendit.

Ineke’s Mode is een ruim opgezette winkel met een overzichtelijke indeling. Aan de ene kant bevindt zich een shop-in-shop van S. Oliver Black Label, daar tegenover een shop-in-shop van Comma. Het assortiment wordt aangevuld met broeken van de merken Mac en Gardeur. “We werken met maandcollecties, wat betekent dat er iedere maand nieuwe artikelen binnenkomen”, vertelt eigenaresse Liesbeth Verheij. “Die doorloopsnelheid maakt dat er veel variatie is in kleuren, stijlen en modellen. En dat prikkelt de nieuwsgierigheid: veel klanten komen elke maand wel even kijken of er iets voor hen tussen hangt.”

Persoonlijke service

Service op maat leveren, dat is de grote kracht van de modewinkel in Capelle aan den IJssel. Verheij en haar hechte team geven klanten veel aandacht. “We zitten in een oude wijk die dorps aanvoelt. Ik denk dat mensen het heerlijk vinden om bij een vertrouwd adres te winkelen. Veel klanten kennen we al heel lang. Soms krijg ik een persoonlijk berichtje: ‘Ik heb een leuke jurk gezien in de etalage, denk je dat die bij mijn figuur past? Dan kom ik hem straks even halen.’ Doordat we zoveel vaste klanten hebben, kunnen we mensen goed inschatten. Vaak weten we precies het juiste item voor iemand uit het schap te pikken. Dan reageren mensen verrast: wat een superjurk, echt iets voor mij! Dat persoonlijke aspect is toch wel het mooiste aan dit vak.”

Gunfactor

Juist nu is het waardevol om veel vaste klanten te hebben die de winkel een warm hart toedragen, merkt Verheij. “Toen we na de persconferentie opnieuw dicht moesten, kregen we veel telefoontjes en berichten van mensen. Erg troostrijk. Klanten blijven ook nog steeds bij ons kopen. De gunfactor speelt in deze branche een grote rol.” Via Facebook en Instagram blijven Verheij en haar collega’s klanten inspireren. De artikelen en cadeaubonnen kunnen bij mensen worden thuisbezorgd. Verheij is daarom gewoon aanwezig in de winkel om de telefoon aan te nemen. “Mensen bellen als ze iets leuks hebben gezien en willen weten of een bepaalde maat nog op voorraad is. Het is fijn om klanten op deze manier toch van dienst te kunnen zijn.”

Altijd up-to-date

Sinds afgelopen najaar maakt Ineke’s Mode gebruik van het afrekensysteem van Vendit. Vergeleken met het computerprogramma waar het bedrijf eerder mee werkte, is dit systeem veel verfijnder. Verheij: “We kunnen nu meer data uitlezen. Zo is het fantastisch dat we nu inzicht hebben in de doorverkoopcijfers, want daar vragen onze leveranciers naar. Ook qua voorraadbeheer is het systeem efficiënt en up-to-date, daar kan ik op sturen.” Toevalligerwijs bevindt het hoofdkantoor van Vendit zich op tien minuten afstand van de winkel. “Erg prettig is dat er een goede helpdesk is die ik altijd kan bellen of mailen als dat nodig is. Een ander groot pluspunt is dat het Vendit-systeem het keurmerk ‘Betrouwbaar Afrekensysteem’ draagt.”

Eigen webshop

Voor de nieuwe webshop die in de loop van het jaar live zal gaan, is anti-fraude ook een belangrijk aspect. Verheij noemt het starten van de webshop een spannende, maar uitdagende stap. “Tot nu toe kennen we het merendeel van onze klanten persoonlijk, straks hebben we ineens een landelijk bereik. We starten met ons Never Out of Stock-programma: producten die bij onze fabrikant altijd bestelbaar zijn én zichzelf al hebben bewezen.” Hoe creatief Verheij ook met de huidige situatie omgaat, de modeondernemer kijkt ernaar uit dat haar winkel weer open mag. Want de sfeer die ze hier creëert is de reden dat klanten zo graag terugkeren. “Ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. Veel vrouwen vinden kleding passen lastig, zeker als ze onzeker zijn over zichzelf. Eerlijk en vakkundig advies maakt dan echt het verschil, waardoor iemand met een blij gevoel de winkel uitloopt. Dat is waar je het voor doet!”