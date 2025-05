Data en transparantie in Pakistan voor een Digital Product Passport

Het Digital Product Passport (DPP) wordt vanaf 2027 verplicht voor textiel door wetgeving uit de Green Deal voor een circulaire economie. Het DPP moet informatie bevatten over de samenstelling van het product, de herkomst van materialen en hoe het kan worden hergebruikt en gerecycled. Maar de échte impact vindt plaats in de supply chain waar je product wordt geproduceerd.

Supply chains in de textielindustrie zijn complex. Van grondstof tot eindproduct kan één kledingstuk de hele wereld over reizen en door de handen gaan van verschillende actoren. Van boeren, handelaren, spinners, wevers, fabrieken, distributiecentra en meer… Het is voor merken een enorme uitdaging om precies te achterhalen waar hun kleding en de materialen vandaan komen.

Hoe verzamel je de data uit je supply chain en wat is de rol van jou als merk en van de fabrikant? Aan de hand van een voorbeeld van een werkreis naar Pakistan vertelt Jeanet van der Stoel - Sector Lead Textile & Apparel van not-for-profit organisatie bij GS1 - je hier meer over.

Met traceerbaarheid heb je nog geen DPP

Traceerbaarheid gaat om het inzicht krijgen de reis van het product: om de herkomst, productie en distributie van een product te volgen en te verifiëren in de supply chain. Zowel traceerbaarheid als DPP zijn gericht op transparantie over de reis van een product. Maar een DPP gaat verder, omdat je in een DPP veel meer informatie toevoegt, zoals gebruiksinstructies en hoe een product kan worden gerepareerd en/of gerecycled.

Wat is de rol van GS1 voor keteninformatie?

GS1 standaarden helpen bij het inzicht krijgen in je supply chain: fabrikanten en hun leveranciers en ook weer hun leveranciers. Ze stroomlijnen de data-uitwisseling tussen fabrikanten, leveranciers van materialen en andere partijen vóór het eindproduct bij de retailer belandt. Deze standaarden kunnen bedrijven én solution providers gebruiken om een DPP mee te maken.

Welke standaarden zijn dit?

GTIN (Global Trade Item Number) - Artikelnummer voor identificatie van producten of onderdelen. De GTIN - ook bekend als EAN - is het unieke nummer dat onder de barcode staat van het kledingstuk.

GLN (Global Location Number) – Nummer voor identificatie van locaties of organisaties (fabrieken, magazijnen, leveranciers). Zo kan een kledingmerk productiefaciliteit X in Bangladesh een unieke GLN geven die kan worden gebruikt in traceerbaarheidssystemen, certificeringsrapporten en DPP’s voor herkomstinformatie.

QR Code powered by GS1 met GS1 Digital Link - Dé QR-code (gekoppeld aan de GTIN) die toegang biedt aan verschillende linkbronnen zoals data over de herkomst, certificering of gebruiksinstructies. Een kledingstuk krijgt bijvoorbeeld een QR Code powered by GS1 met de Digital Link https://id.gs1.org/01/08706000134352, waarin de GTIN verwijst naar een specifiek model, kleur en maat. Bij het scannen krijgt de consument toegang tot informatie over het productieproces, gebruikte materialen, de fabriek in Bangladesh (via de GLN) én tips voor onderhoud of hergebruik.

Pilot DPP sokken in Pakistan geslaagd

Begin 2025 presenteerde merk SockLab een biologisch afbreekbare sok met een DPP geproduceerd in Pakistan. De standaarden van GS1 zijn hierbij toegepast. GS1 Pakistan gaf de GLN’s per productiestap uit aan een lokale partner die daar het DPP opzette vanaf de productie tot spinning.

De GTIN werd gekoppeld aan de sok en de QR Code powered by GS1 met Digital Link werd aangemaakt. Als je de QR-code scant, linkt het naar het DPP van SockLab.

Pascal Betten, Managing Director van Interloop Europa en initiatiefnemer SockLab: “Deze pilot heeft laten zien wat er mogelijk is als technologie, transparantie en samenwerking samenkomen. Het markeert een belangrijke mijlpaal in onze reis naar volledige producttransparantie en circulariteit. Met de GS1 standaarden (GTIN en GLN) en de integratie van de QR Code powered by GS1 met ons eigen Looptrace® platform, hebben we een Digital Product Passport gemaakt. Dit geeft niet alleen inzicht in de herkomst en reis van onze 100% biologisch afbreekbare sokken, maar voorziet ook merken, retailers en consumenten van geloofwaardige duurzaamheidsinformatie. De reactie van de markt is ongelooflijk bemoedigend - het is duidelijk dat er een sterke vraag is naar schaalbare, traceerbare oplossingen die echte impact op het milieu hebben.”

Credits: SockLab

Alleen samen maak je het DPP tot een succes

Hoe kun jij met een DPP aan de slag?

Bekijk in een 5 stappenplan wat nodig is om te starten.

Analyseer de Bill of Materials van het product: welke informatie heb je al en welke data uit de supply chain heb je nog nodig?

Ga in gesprek met je supply chainpartners over hoe ze de data verzamelen en met je kunnen delen.

Kies een systeem voor data-uitwisseling die door iedereen en door elk systeem gebruikt kan worden. Let goed op dat je niet afhankelijk wordt van één systeemleverancier.

De grote vraag is: wie gaat de prijs betalen voor dataverzameling uit de supply chain? Het bedrijf dat de kleding op de Europese markt brengt is verantwoordelijk. Een oproep is dan ook aan de industrie: ga met je fabrikanten en leveranciers aan de slag om de data op te halen voor een DPP. Neem de verantwoordelijkheid, want alleen samen maak je het DPP tot een succes!