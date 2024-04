David Koma lanceert Let’s Swim: ‘Meer dan een zwemmodemerk’

Creatief directeur David Koma lanceert een zwemmode- en lifestylemerk Let’s Swim. Met het nieuwe merk wil Koma aandacht vragen voor biodiversiteit, zo meldt een persbericht.

Let’s Swim is ‘meer dan een zwemmodemerk’, benadrukt Koma. Hij vult aan: “Het is een beweging. In de toekomst worden gemeenschapsprojecten georganiseerd in samenwerking aangaat met duikers, haaienbeschermers en liefdadigheidsinstellingen om stranden schoon te maken en oceanen veiliger te maken voor de mariene biodiversiteit. Een percentage van de winst wordt geïnvesteerd in het behoud van een gezond ecosysteem voor haaien.”

Koma is oud-creatief directeur van Thierry Mugler. Hij richtte in 2009 zijn gelijknamige modemerk op. Sindsdien is hij een vaste naam op het officiële programma van London Fashion Week.

Let's Swim Credits: David Koma

Het merk is ‘op weg naar een duurzaam merk,’ aldus het persbericht. “97 procent van de collectie is op verantwoorde wijze ingekocht met 96 procent van de badmode met Ecoynyl, een geregenereerd nylon garens van pre- en post-consumer afvalmateriaal waaronder Visnetten,” zo luidt het persbericht. “100 procent van de collectie is gemaakt van biologisch katoen en gerecycled polyamide en alle verpakkingen zijn 100 procent recyclebaar,” zo claimt het merk.

De eerste collectie van Let’s Swim is geïnspireerd op de zwemmodestijl van de jaren '80, met kenmerkend zoals hoog uitgesneden zwembroeken en badpakken met open rug. De prijzen variëren van 180 euro voor de bikini sets tot en met 325 euro voor een maxi-jurk. De tweede collectie bestaat uit mannenmode en wordt deze zomer gelanceerd.