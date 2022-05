De 3D-oplossing Dtail by PixelPool kan de verborgen duurzaamheid uitdagingen in de modewereld aanpakken

Hoewel wat we fast fashion zijn gaan noemen vaak de schuld krijgt van de CO2 afdruk die de modewereld op de aarde achterlaat, kunnen we niet langer ontkennen dat in de hele industrie en op alle niveaus problemen worden veroorzaakt op dit gebied - en het maken, distribueren en weggooien van kleding verantwoordelijk is voor maar liefst 10% van de CO2 uitstoot wereldwijd. De snelheid is juist het probleem niet: een korte time to market, snelle feedback van consument zodat je geen onverkoopbare of te grote hoeveelheid producten distribueert en door met 3D technieken sneller digitale samples te leveren leveren juist winst op op duurzaamheidsgebied. Het is dan ook tijd voor álle modemerken en retailers om serieus aan de slag te gaan met duurzaamheid.

De lokale initiatieven zijn talrijk, maar duurzaamheidsoplossingen worden nog steeds niet grootschalig geïmplementeerd binnen de meeste modebedrijven. Het maken, distribueren en verkopen van productie is eigenlijk altijd een aanslag op onze planeet, en duurzaamheidsinitiatieven leven onder de streep vaak niet genoeg op, en maken je bedrijf bovendien minder wendbaar. Merken die willen gedijen in een wereld waar de consument de baas is, zullen er toch aan moeten: de consument wil duurzaam, en de planeet eist het. Binnen een geglobaliseerde economie en eindeloos veel digitale opties is het bovendien vanuit een financieel oogpunt ook zonde om de mogelijkheden te laten liggen.

De sleutel ligt in digitale visualisatie, virtuele samples en de juiste software. Door jezelf en de consument niet afhankelijk te maken van fysieke samples, bespaar je als modemerk of -retailer tijd, geld en uitstoot over de hele keten, en je bent bovendien creatief veel wendbaarder. Digitalisering van het bedrijfsproces levert bovendien uiterst waardevolle data op, en maakt het werk veel efficiënter. Het weggooien of zelfs

verbranden van samples (een proces waarin 35% van de rauwe materialen verspild wordt, en per product vier a vijf versies worden gemaakt) en producten (waarvan 30% simpelweg niet verkocht wordt) is geen noodzakelijk maar ongewenst bijproduct van een verouderd proces meer, en door de snellere time-to-market loop je, ook als kleiner modemerk, niet meer achter op de trends.

Wat weerhoudt bedrijven ervan om de beschikbare oplossingen te implementeren? Dat zit ‘m onder andere in de dekkingsgraad: als het merk niet genoeg in 3D werkt om een groot genoeg deel van de collectie digitaal te presenteren, zijn de kosten simpelweg niet te rechtvaardigen. Ook zijn merken vaak niet in staat om hun proces goed genoeg te standaardiseren om samples te (her)gebruiken voor verschillende doeleinden (e- commerce, marketing, B2B sales, et cetera). Begrijpelijkerwijs zit de IT infrastructuur vaak ook in de weg: niet iedereen binnen het bedrijf zal de juiste hardware hebben om 3D applicaties te gebruiken, en er is specifieke infrastructuur nodig om 3D content op te slaan, te beheren en te distribueren. Veel 3D gerelateerde 3rd party vendors, vaak jonge bedrijven, zijn niet volwassen genoeg op het gebied van databeveiliging om met vertrouwelijke data om te kunnen gaan.

Digitalisering binnen de industrie waarin we opereren is een enorme kans voor merken, een kans om de frontrunner te zijn. Een proces dat goed is voor de planeet, je werknemers, de financiële afdeling en de consument. We moeten van lineair naar circulair. Door samples te digitaliseren kan de retailer of het merk in een vroeg stadium de zaken duidelijker en sneller voor zich zien en hun eigen bestelproces efficiënter inzetten, en producten kunnen ruim voor het productieproces ten einde is de mode al op hun e-commerce platform plaatsen, en zelfs eerder feedback vanuit de consument krijgen of met verkapte pre orders werken (misschien wel de meest efficiënte manier van verkopen).