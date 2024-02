De Australische minister van Milieu Tanya Plibersek waarschuwt kledingindustrie, ‘moet fast fashion terugdraaien'

Tanya Plibersek overweegt de kledingindustrie te reguleren. De Australische minister van Milieu spreekt van een mogelijke heffing op de sector die verantwoordelijk is voor tussen de 4 en 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit meldt ABC News.

Australië heeft een fast fashion probleem. De gemiddelde Australiër koopt elk jaar 56 kledingstukken en volgens de Australian Fashion Council (AFC) gaat er jaarlijks meer dan 200.000 ton kleding naar Australische stortplaatsen. De minister erkent dat ze “onderdeel van het probleem” is, en ziet geen andere mogelijkheid dan dat de Australische overheid ingrijpt.

Plibersek is van plan om de nieuwe Europese regels, onder de naam UPV - die recycling en hergebruik stimuleren - ook in Australië van de grond te krijgen. Te beginnen met nieuwe ontwerpnormen en modemerken verplichten bij te dragen aan het Seamless-programma. Het laatstgenoemde is een initiatief waar Plibersek vorig jaar aan meewerkte, gefinancierd door de Australische overheid in samenwerking met het AFC.

De AFC schat dat het programma elk jaar zo'n 36 miljoen dollar zal opleveren. Als de sector verplicht wordt gesteld bij te dragen, dan zou dit tot 60 miljoen dollar op kunnen leveren. Het geld gaat naar kledinginzameling, sortering, onderzoek, recyclingprojecten en ander werk dat de groene inspanningen van de industrie kan assisteren.

In Australië betalen modemerken nu vrijblijvend een bijdrage van 4 cent aan het Seamless programma voor elk kledingstuk dat ze maken of importeren. Schoenen, beschermende kleding voor eenmalig gebruik en accessoires zijn op dit moment uitgesloten.

Het seamless-programma is in Europa vergelijkbaar met de UPV-verklaring die in 2023 in is gegaan, waarbij de kledingsector verantwoording aflegt voor elk kledingstuk dat ze maken, importeren en op de markt brengen.

In juli wordt duidelijk of de plannen van Plibersek worden gerealiseerd. De ideeën van de Australische minister passen bij het principe 'de vervuiler betaalt’ (Polluter Pays Principle of PPP in het Engels). In een interview deelt ze: "Als het de mode-industrie is die de winsten maakt, dan moet ze verantwoordelijk worden gesteld om beter te doen voor het milieu.”