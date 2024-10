De familie Arnault is in “exclusieve onderhandelingen” om Paris FC te kopen

De familieholding van Bernard Arnault, Agache, bevestigt dat zij bezig zijn met exclusieve onderhandelingen om een meerderheidsbelang in Paris FC (Ligue 2) te verwerven. Arnault, oprichter en CEO van LVMH, is hierbij direct betrokken bij de overname van de club. Ook Red Bull start onderhandelingen over de overname van een minderheidsbelang in Paris FC.

De familie Arnault zou in eerste instantie 55 procent van de club en Red Bull 15 procent in handen moeten hebben, aldus een bron die dicht bij de zaak staat. De president van de PFC sinds 2012, zakenman Pierre Ferracci, 72, zou 30 procent van het kapitaal behouden voordat hij zijn aandelen in 2027 zou verkopen aan de familie Arnault, die dan volgens dezelfde bronnen 85 procent van de club zou bezitten.

“Met de komst van Agache als meerderheidsaandeelhouder van de club zal de club van dimensie veranderen en nieuwe successen nastreven”, aldus het persbericht. De holding "is van plan om het herenteam geleidelijk weer terug te brengen in de elite van het herenvoetbal" met "dezelfde ambitie" voor het damesteam, dat al in de eerste divisie speelt. Het “zal vertrouwen op de aanwezige teams” en de voorzitter van FC Parijs, Pierre Ferracci, zo wordt gespecificeerd.

“Met onze steun, maar ook die van onze waardevolle partner Red Bull, hebben we er vertrouwen in dat we geleidelijk aan samen een mooie pagina in het Franse voetbal zullen schrijven, zonder precieze doelstellingen te stellen in deze fase. Sport kent soms nog veel verrassingen!” verklaart Antoine Arnault, toekomstige vertegenwoordiger van Agache in de raad van bestuur van Paris FC, geciteerd in het persbericht.

“Parijs en het Île de France vormen een pool van uitzonderlijke voetbaltalenten die eerst moeten trainen en groeien in een club in hun regio (...). We kijken ernaar uit om te helpen meer vrouwen en mannen aan te trekken die de prestaties van de club zullen verbeteren teams”, aldus Oliver Mintzlaff, algemeen directeur van Red Bull verantwoordelijk voor projecten en investeringen, die ook in het persbericht wordt aangehaald. Deze overname zou uiteindelijk kunnen leiden tot de aanwezigheid van een tweede Parijse club onder de elite van het Franse voetbal, naast Paris Saint-Germain. De Red Bull-groep controleert verschillende voetbalclubs over de hele wereld, waaronder RB Leipzig in Duitsland.

Agache zal "al zijn knowhow op het gebied van economische ontwikkeling en merkinvloed op de lange termijn" inbrengen en Red Bull "zal voornamelijk in de sportieve dimensie ingrijpen in een adviserende rol, of het nu gaat om het versterken van de detectie van jonge talenten die zich kunnen aansluiten bij het trainingscentrum of zich richten op de beste profielen die in staat zijn de concurrentiepositie van de eerste heren- en damesteams te versterken", aldus het persbericht.

“Onder voorbehoud van de afronding van de juridische documentatie, blijft dit project onderworpen aan de vertegenwoordigende organen van het personeel van Paris FC en aan de goedkeuring van de controlecommissie van de professionele club van het National Management Control Department (DNCG)”, voegt hij eraan toe.