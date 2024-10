Omzet LVMH daalt met 4,4 procent in derde kwartaal tot 19 miljard euro

Het grootste luxegoederenbedrijf ter wereld, LVMH, meldde dinsdag dat de omzet in het derde kwartaal met 4,4 procent is gedaald tot 19 miljard euro. Dit komt door een wereldwijde vertraging in de sector.

"In het derde kwartaal was de lichte daling van de omzet voornamelijk het gevolg van een lagere groei in Japan, voornamelijk vanwege de sterkere yen", aldus het bedrijf in een verklaring. In de eerste negen maanden van het jaar daalde de omzet met 2 procent tot 60,75 miljard euro.

LVMH heeft als luxegroep meerdere segmenten waarin het actief is. Zo beheert het meerdere modemerken waaronder Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe en Loro Piana, maar ook parfum- en cosmeticamerken, alcoholmerken, juweliers en horlogemerken.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.UK, vertaald met behulp van een AI-tool en bewerkt door Susan Zijp.