De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt webwinkels die cryptocadeaubonnen verkopen voor witwasrisico

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft recentelijk tien webwinkels gewaarschuwd die cryptocadeaubonnen verkochten. Deze cadeaubonnen, waarmee klanten geld kunnen omzetten in cryptovaluta zoals bitcoin, vormen door hun anonimiteit mogelijk een risico voor witwaspraktijken. Na de waarschuwing hebben de webwinkels de verkoop van deze cryptobonnen per direct stopgezet, zo meldt Nu.nl.

Cryptocadeaubonnen werken op een vergelijkbare manier als traditionele cadeaukaarten. Anders dan traditionele cadeaubonnen bieden cryptocadeaubonnen anonimiteit en maken ze het moeilijk om de herkomst van het geld te traceren. DNB vermoedt dat de anonimiteit van cryptocadeaubonnen kan worden misbruikt om illegale geldstromen te verbergen. Wanneer een bon wordt doorgegeven aan een andere persoon, die de bon vervolgens inwisselt voor cryptomunten, is het onduidelijk waar het geld vandaan komt. Dit maakt het gemakkelijker om de oorsprong van het geld te verbergen, wat witwaspraktijken mogelijk maakt, stelt DNB.

De tien webwinkels die de cryptocadeaubonnen verkochten, waren niet in staat om de identiteit van hun klanten en de herkomst van het geld terug te vinden. Daarom heeft DNB de betrokken winkels gewaarschuwd voor het gevaar van witwaspraktijken, wat ertoe leidde dat deze webwinkels de verkoop van cryptocadeaubonnen stopzetten.

Acceptatie van cryptovaluta groeit

De groeiende acceptatie van cryptovaluta, ook in de mode-industrie, roept vragen op over de risico’s van dit betaalmiddel. Merken als Philipp Plein en Baunat accepteren al bitcoin, de grootste marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies, als betaalmiddel. Toch is het van groot belang dat bedrijven die met cryptocurrencies werken, de nodige veiligheidsmaatregelen treffen. Het waarborgen van transparantie en het voorkomen van witwaspraktijken is volgens DNB essentieel voor een veilige betalingsomgeving.