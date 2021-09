Bitcoin als officieel betaalmiddel: Introductie El Salvador niet zonder slag of stoot

Bitcoin geldt sinds dinsdag officieel als betaalmiddel in El Salvador. De eerste dag na de invoering van het nieuwe betaalmiddel verliep niet zonder slag op stoot. Het leverde protesten op in het land en de software werd door verschillende providers niet geaccepteerd, dat schrijft onder andere nieuwskrant NRC.

Iedere winkel in het land moet de digitale munt accepteren als betaalmiddel, zo is te lezen. Inwoners van El Salvador kunnen de digitale portemonnee Chivo downloaden. Bij het downloaden krijgt iedereen dertig dollar aan bitcoins cadeau van de overheid. Op de eerste dag ging het een en ander mis met het downloaden van de Chivo-app, schrijft NRC. Apple en Huawei accepteerden de nieuwe betaalapp van de overheid niet. Dit lijkt inmiddels opgelost.

Daarnaast gingen tegenstanders van de invoering de straat op om te protesteren. Er waren zeker duizend demonstranten die in San Salvador - de hoofdstad - brand stichtten en vuurwerk afstaken. Ook de koers van de cryptomunt daalde wereldwijd tot het laagste punt in een maand, zo staat in berichtgeving van NRC. Er was sprake van een daling van 20 procent.

Begin juni kondigde president Nayib Bukele Ortez al aan bitcoin als officieel betaalmiddel te willen erkennen. De president denkt dat het gebruik van de munt voordelen kan hebben, onder meer doordat het transferkosten drukt bij het overboeken van geld. Echter stellen critici dat het besluit grote risico’s met zich meebrengt. Zo zouden cryptovaluta gebruikt worden door cybercriminelen en is de munt milieuvervuilend.

Bitcoin als betaalmiddel bij modemerken in de e-commerce

El Salvador is het eerste land dat bitcoin als wettelijk betaalmiddel invoert, maar cryptovaluta deden in de e-commerce al eerder hun intreden als betaalmiddel. Zo accepteert Artefact London sinds maart 2018 als eerste kleermakersbedrijf ter wereld litecoin, bitcoin en ethereum al als betaalmiddel voor zijn maatpakken en andere op maat gemaakte kledingstukken. Ook modemerk Philipp Plein, juwelenmerk Baunat en streetwearmerk Llocals voegden dit jaar Bitcoin toe als betalingsoptie aan de webshop. Chiem Boelens, oprichter van het Nederlandse merk Llocals, zei in juli 2021 tegen Sustainable Fashion Giftcard iedere bezoeker een passende betaalmethode te willen bieden en de webshop voor te bereiden op de toekomst.