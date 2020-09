De onmisbare rol van RFID nu omnichannel naar een volgende versnelling schakelt

In de wereldwijde retailsector is de fusie van fysieke en digitale handel al langer aan de gang. Echter, door de COVID-19-pandemie hebben retailers over de hele wereld belangrijke stappen gezet in de richting van een compleet omnichannel aanbod. Retailers moesten namelijk op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onlineverkoop te genereren en operationeel te blijven, ondanks de sluitingen van fysieke winkels.

Ook vóór de pandemie ondervonden retailers aanzienlijke druk om zich aan te passen aan een groeiende onlinewereld. Deze druk is exponentieel gegeroeid nu de e- commerceverkopen enorm in de lift zitten tijdens de pandemie. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de consumenten ‘meer’ of ‘aanzienlijk meer’ online aankopen hebben gedaan, en dit cijfer loopt op tot 48% voor millennials en huishoudens met kinderen. Echter, nu de overheden in veel landen de lockdowns opheffen, willen consumenten de keuze hebben om online of in de winkel te shoppen en verwachten ze een scala aan opties om te browsen, kopen, leveren en retourneren.

Het belang van een omnichannel aanpak

Retailers die erin geslaagd zijn om deze uitdagingen om te zetten in iets positiefs, hebben het vertrouwen van hun klanten kunnen behouden en versterken. De meerderheid deed dit door over te schakelen van fysieke winkels naar een omnichannel aanbod, waarbij e-commerce de sleutel tot succes bleek. Dit is de reden waarom veel merken hun omnichannel aanpak blijven bijwerken en op zoek zijn naar innovatieve technologieën om hen te helpen nieuwe operationele en voorraaduitdagingen te beheren.

Het gedrag van de consument in de afgelopen weken heeft het belang van een omnichannel aanpak opnieuw bevestigd. De online-uitgaven zijn in veel Europese landen enorm gestegen door de fysieke lockdown-beperkingen, waarbij consumenten natuurlijk meer online uitgeven. Echter, voor retailers heeft het beheer van een fysieke winkel in combinatie met onlineverkoop geleid tot nieuwe uitdagingen op het gebied van voorraadbeheer.

Een omnichannel toekomst omarmen

Om omnichannel te optimaliseren hebben retailers betere inzichten nodig, vooral als het gaat om voorraadbeheer. Als gevolg hiervan zijn RFID-oplossingen van cruciaal belang geworden voor retailers die niet bij de pakken blijven neerzitten en verkoopkansen willen maximaliseren. Waarom? Omdat RFID-enabled merchandise kan worden getraceerd en geïdentificeerd in de hele toeleveringsketen. Dit stelt retailers in staat om in te bekijken hoeveel voorraad beschikbaar is voor onlineverkoop en hoeveel ze in de winkel hebben. Uiteindelijk helpt dit om de klantervaring te verbeteren omdat online shoppers en winkelmedewerkers met één druk op de knop kunnen zien of een specifiek artikel op voorraad is.

Merken die naar de toekomst kijken hebben deze technologie al ingevoerd en zien hun omzet groeien, met minder werkkapitaal. Voor velen zal de online- en omnichannel-verkoop blijven groeien, waarbij klanten kunnen genieten van een gestroomlijnde winkelervaring en verbeterde beschikbaarheid van artikelen.

Bovendien stelt het gemak en de rust die RFID biedt retailers in staat om met vertrouwen meer voorraad aan te bieden via e-commerce. Bovendien kunnen winkels ook dienst doen als afhaalpunt, zonder dat er buffervoorraad nodig is en zonder zich zorgen hoeven te maken over annuleringspercentages die de klanttevredenheid negatief kunnen beïnvloeden.

Van omnichannel tot de 1,5-meter-economie

Tijdens de herziening van hun omnichannel-strategieën, worden retailers ook geconfronteerd met ongekende uitdagingen in verband met social distancing in de winkels.