De plus-size revolutie: wanneer mode zich aanpast aan de diversiteit van lichamen

De wereldwijde markt voor kleding in grote maten bereikt een nieuwe mijlpaal. Met een waarde van 314,5 miljard dollar (269,7 miljard euro) in 2024, zou deze markt tegen 2030 kunnen groeien tot 375,7 miljard dollar, volgens de laatste voorspellingen van Research and Markets. Deze groei, geschat op drie procent per jaar, weerspiegelt een diepgaande verandering in maatschappelijke verwachtingen, handelspraktijken en distributietechnologieën.

Paradigmaverschuiving: naar lichaamsacceptatie

Een van de belangrijkste drijfveren achter deze dynamiek is de veranderende perceptie rondom lichaamsnormen. Volgens het rapport stimuleert ‘de veranderende mentaliteit naar acceptatie van lichaamsdiversiteit en erkenning van de specifieke behoeften van plus-size consumenten’ merken om hun normen te herzien. Dit segment, dat lange tijd gemarginaliseerd was, is nu een volwaardige groeimotor.

De nieuwe generatie als motor van de vraag

Een belangrijk deel van deze groei is gebaseerd op de opkomst van nieuwe generaties. De toenemende invloed van jonge plus-size consumenten creëert een sterke vraag naar kleding die zowel is aangepast aan hun lichaamsbouw als is afgestemd op de huidige trends. Het rapport merkt op dat ‘de groei van de adolescenten- en jongvolwassenensegmenten de noodzaak versterkt van een modieus, dynamisch en op de generatie afgestemd aanbod’. Deze jonge klanten, die zeer actief zijn online, zoeken uitgesproken collecties, ver verwijderd van de klassieke of medische codes die tien jaar geleden nog dominant waren.

Innovaties en merkstrategie

Geconfronteerd met deze ontwikkeling, vermenigvuldigen merken hun initiatieven. De meest iconische merken, zoals Nike, H&M, Mango, ASOS Curve of Torrid, ontwikkelen uitgebreide collecties, investeren in maatwerk of personalisatietechnologieën en vertrouwen op de invloed van influencers. E-commerce speelt hierin een sleutelrol. Dankzij de opkomst van paskamers met augmented reality, aanbevelingsalgoritmes en 3D-bodyscanning wordt het kopen van grote maten eenvoudiger, waardoor het aantal retouren afneemt en de klanttevredenheid toeneemt.

De impact van de ‘body positive’-beweging en mediazichtbaarheid

Het rapport benadrukt ook het sneeuwbaleffect van de body positive-beweging en de toegenomen representatie van diverse lichamen in de media. ‘De toegenomen zichtbaarheid van plus-size modellen en beroemdheden in reclame, modeshows of televisieseries normaliseert deze silhouetten in de collectieve verbeelding en bevordert hun integratie in de gangbare kooppraktijken.’

Regionale groeipotentie

Een ander strategisch gegeven is het nog onderbenutte potentieel van bepaalde regionale markten. Hoewel de Verenigde Staten hun leiderschap behouden met een markt die wordt geschat op 85,7 miljard dollar, groeit China snel met een jaarlijks tempo van 5,8 procent, wat zou leiden tot 74,2 miljard dollar in 2030. Er zijn ook aanzienlijke groeimogelijkheden in Japan, Canada, Europa en de regio Azië-Pacific.

Producttrends en textielinnovaties

Qua productsegmenten stimuleren casual kleding en sportkleding de groei. Grote maten vrijetijdskleding zou tegen 2030 112,7 miljard dollar kunnen bereiken, gedreven door een aanhoudende populariteit van athleisure en technische textiel, terwijl sportcollecties met een jaarlijks tempo van 3,5 procent groeien.

De technologische uitdagingen blijven niet achter. De ontwikkeling van innovatieve textiel – meer ademend, rekbaarder, beter aangepast aan volumes – versterkt de aantrekkelijkheid van plus-size collecties. Daarnaast verbeteren on-demand productiemodellen, mogelijk gemaakt door de digitalisering van waardeketens, het voorraadbeheer en vergroten ze de diversiteit aan aangeboden modellen en stijlen.

Geopolitieke en commerciële uitdagingen

Ten slotte blijft de kwestie van importheffingen en wereldwijde handelsconflicten, met name die welke zijn overgeërfd uit de Trump-jaren, een factor om in de gaten te houden. Het rapport analyseert ‘de verstorende effecten van tariefonderhandelingen in meer dan 180 landen’ en integreert aanpassingen in de prognoses voor 2025 op basis van nieuwe sourcingbeleidsmaatregelen, logistieke kosten en de regionalisering van toeleveringsketens.

Inclusiviteit, de sleutel tot succes

In een tijd waarin consumenten meer verwachten dan alleen uitgebreide maten, zullen de merken die slagen degenen zijn die inclusiviteit tot een realiteit maken op alle niveaus: design, marketing, klantervaring, logistiek en storytelling. Zoals Research and Markets samenvat: ‘de toekomst van plus-size mode wordt gebouwd op het snijvlak van innovatie, personalisatie en culturele erkenning van alle lichamen’.