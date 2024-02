Waarom de plus size mannenmode markt zo verborgen is

De plus size markt groeit en dat blijft niet onopgemerkt. Modemerken spelen erop in door plus size modellen een podium te geven in hun campagnes en er verschijnen meer diverse modellen op de catwalk. Opvallend is wel: het lijken enkel vrouwen te zijn. Slechts een klein groepje mannen waagt zich tussen de plus size vrouwen. Waar zijn al die plus size mannen? Wat speelt er in de plus size mannenmode markt? FashionUnited gaat op onderzoek.

Als FashionUnited in het onderwerp duikt, blijkt al snel dat er maar weinig cijfers over de plus size mannenmode markt te vinden zijn. Dat is opvallend, want Future Market Insight zet uiteen dat de man het leidende gender op de plus size markt is. De globale plus size markt is 288 biljoen Amerikaanse dollar waard in 2023 en zal naar verwachting de grens van 500 biljoen dollar overschrijden in 2033, zo blijkt uit de cijfers van Future Market Insight. Hoewel de man het leidende gender is op de plus size markt, komt dat niet terug in de representatie van de maatschappij wat betreft de modewereld. Op de catwalk lijken plus size mannen nog schaars. Sterker nog, het aantal lijkt af te nemen.

Vogue Business nam de 66 FW24-mannenmodeshows van de modeweken in Milaan en Parijs onder de loep en wat blijkt? Van de in totaal 2.855 looks in Milaan en Parijs had 98,3 procent van de modellen een ‘normale’ maat [onder maat 48, red.]. Slechts 1,5 procent van de modellen droeg een middenmaat [maat 48-54, red.] en de plus size man [met maat 56 of groter dan XL, red.] vertegenwoordigde slechts 0,2 procent. Het aantal modellen dat een middenmaat of een plusmaat droeg tijdens de FW24-shows is met 7,7 en 0,4 procent gedaald. Om u hierbij een beeld te geven: Volgens Vogue Business toonden slechts twee Parijse modeshows - van de 66 shows in Milaan en Parijs - ten minste één plus size model op de runway. Vergeleken met de SS24-shows waren dat 6 van de 72 shows en een seizoen daarvoor bleken het 8 van de 69 shows te zijn. Waarom staan plus size mannen (nog) niet in de spotlight?

Ondanks dat plus size mannen nog niet genormaliseerd zijn binnen de mode-industrie, zijn er wél diverse modespelers die hun best doen hen een podium te geven. Zo voegde Jordy Maarseveen, CEO van modellenagentschap New Generation Model Management, in 2022 plus size mannen toe aan zijn portfolio. “Ik merk een toenemende vraag naar plus size mannelijke modellen en dat is, naar mijn mening, een heel goede beweging. We krijgen vooral boekingsaanvragen binnen van grote modemerken.” New Generation Model Management heeft vier plus size mannen in het portfolio, het aanbod van plus size vrouwen is echter veel uitgebreider en telt meerdere pagina’s op de website. Dat komt volgens Maarseveen omdat plus size mannelijke modellen nog schaars zijn. “De mannen die we in ons portfolio hebben, kunnen we constant aan het werk zetten. Het enige punt is dat ze vaak zelf nog een andere baan naast het modellenwerk hebben.”

De plus size mannenmode markt: Is extra aandacht nodig?

Volgens modepsycholoog Anke Vermeer moeten we daarvoor terug naar de kern: er is maar weinig onderzoek gedaan naar de invloed van het tonen van plus size mannen op de catwalk, in campagnes van modemerken of op sociale media. Vermeer ziet dat de onderzoeken vooral een vergrootglas leggen op vrouwen en de impact van body positivity bij vrouwen, maar ook de impact van sociale media op hun zelfbeeld, eetproblematiek en zelfvertrouwen. “Het is echt niet zo dat mannen niet struggelen met hun zelfbeeld, het lijkt er alleen op dat onderzoekers en [in dit geval] modemerken er maar weinig aandacht aan besteden”, vertelt ze aan FashionUnited.

Haar bevindingen lijken te kloppen, want zodra FashionUnited op onderzoek uitgaat blijken bijna alle onderzoeken gefocust te zijn op vrouwen. Slechts een enkeling belicht de mannelijke kant van het verhaal, zoals een onderzoek van de KU Leuven naar de impact van niet-geïdealiseerde modellen in reclamecampagnes op mannen. In deze studie komt naar voren dat mannen positiever naar zichzelf kijken wanneer zij worden blootgesteld aan beelden waarop verschillende lichaamstypes worden getoond, ten opzichte van modellen met een laag vetpercentage en een atletisch lichaam. Als een onderscheid wordt gemaakt tussen de diversiteit van de lichaamstypes, kijkt een man niet positiever naar zichzelf als het specifiek een plus size man in een campagne tegenkomt. De onderzoekers concluderen dat meer diverse modellen én plus size modellen in advertenties een positief effect kunnen hebben op het lichaamsbeeld van mannen, terwijl niet-geïdealiseerde modellen in campagnes, die zich richten op slanke mannen, minder succesvol lijken te zijn. Door meer diverse modellen in advertenties te tonen, wordt een herkenbaar gevoel gecreëerd waardoor een positieve ervaring ontstaat.

Hoewel het tonen van diverse mannelijke lichaamstypes over het algemeen nog ontbreekt, wordt er hier en daar wel op in gespeeld, al dan niet direct gelieerd aan de mode-industrie. Zo imiteerde de Duitse bierbrouwerij Brlo Beer de SS24-campagne van Calvin Klein waar Jeremy Allen White reclame maakt voor een nieuwe boxer. Brlo Beer verfilmde de campagne in de Duitse hoofdstad waar een behaarde, grotere man Allen White imiteert en reclame maakt voor een alcoholvrij (vol) biertje.

Eigendom van BRLO Beer.

‘Plus size mannenmode bestaat niet’: Experts vertellen hoe het zit

Een andere reden waarom plus size mannen (nog) niet in de spotlight staan, zou kunnen zijn omdat mannen over het algemeen minder aandacht besteden aan het beoordelen van lichamen dan vrouwen. Kort gezegd: mannen hebben wel wat beters te doen, zo ondervond socioloog Robert Gugutzer volgens de Duitse krant Zeit. Die gedachte komt voort uit het feit dat mannen vroeger werden geaccepteerd omdat er iets ‘belangrijkers’ toe deed: een maatschappelijke status, zoals hun beroep, vermogen of roem. “Daardoor hoefden mannen zich niet druk te maken om hun lichaam. De vollere man voldeed dan niet aan het schoonheidsideaal, maar het schoonheidsideaal was niet belangrijk”, aldus Gugutzer. Mannen konden zich focussen op hun carrière, terwijl vrouwen daarentegen al eeuwenlang worstelen met het accepteren van hun lichaam en het voldoen aan het schoonheidsideaal. Vrouwen waren immers economisch afhankelijk van de man. Als een man zich druk zou maken om zijn lichaam, zou dat betekenen dat hij de controle over zijn lichaam kwijt zou raken door blootgesteld te worden aan meningen van anderen. Dat is in strijd met de status van het mannelijke leiderschap, zo beredeneert Gugutzer en wordt ook omschreven in het onderzoek van KU Leuven.

Volgens Lauren Downing Peters, de auteur van het boek ‘Fashion Before Plus-Size; Bodies, Bias and the Birth of an Industry’, bestaat mannenmode met een maatje meer simpelweg niet. “Mannenmode en specifiek kleermakerswerk voor mannen heeft altijd geboden aan lichamen met verschillende vormen en maten”, vertelde ze eerder aan FashionUnited . In Britse en Amerikaanse tijdschriften over kleermakerij uit de 18e eeuw tot het begin van de 20e eeuw pronken kleermakers zelfs met hun vernieuwende ontwerptechnieken om zelfs de grootste mannen van een pak te voorzien in tweehonderd verschillende maten die rekening houden met diverse verhoudingen. “Lichamelijke diversiteit werd niet gezien als een probleem, maar als een kans om te pronken met het vakmanschap van de ambachtslieden. Er werden geen categorieën gecreëerd tussen het standaard mannenlichaam en het grotere lichaam.”

“Kleermakers, vooral degenen die op het hoogste niveau van het vak werkten, zagen alle lichamen met wat zij 'disproporties' noemden, die door de kracht van hun kleermakerswerk gecorrigeerd konden worden. Of dat nu een gebogen schouder, een onevenwichtige heup of een uitpuilende buik was, ze werden allemaal op dezelfde manier bekeken”, vertelde Downing Peters. Zo werden consumenten in het begin van de twintigste eeuw nog door retailers uitgedaagd om binnen in de winkel de perfecte pasvorm te ervaren. En dat gebeurt volgens Downing Peters vandaag de dag nog steeds in mannenmode. “Mannen zijn in onze maatschappij toegeeflijker om zwaarder te zijn en grootte kan vaak een symbool van macht of trots zijn, zelfs in overeenstemming met atletisch als je denkt aan een NFL-linebacker [een verdediger in het American football, red.]. Zoals met alles, zijn vrouwen onderworpen aan strenge morele richtlijnen over wat een acceptabel lichaam is.”

De psychologie achter de plus size mannenmode markt: Is de nadruk op diversiteit een vereiste?

Of plus size mannenmode nu aparte aandacht verdient of niet, het mag duidelijk zijn dat er nog een lange weg te gaan is als het op het normaliseren van lichamen aankomt. Volgens de een is speciale aandacht voor plus size mannenmode niet nodig, terwijl de ander erom staat te springen. Gugutzer stelt, volgens de Duitse krant Zeit, dat mannen zich minder druk maken om hun uiterlijk, omdat hun status er meer toe doet. Mannen hoeven niet aan een schoonheidsideaal te voldoen. Downing Peters voegt daaraan toe dat plus size mannenmode helemaal niet bestaat. Herenmode en het kleermakerswerk heeft altijd al ruimte geboden aan lichamen in diverse vormen en maten. De ‘disproporties’, of dat nu gaat om afgezakte schouders of een uitpuilende buik, werden allemaal gezien als de kans om de kracht van kleermakerschap te gebruiken en nieuwe silhouetten te ontwerpen.

Volgens Vermeer kunnen mannen zich net zo goed onzeker voelen als vrouwen en moeten we daar niet van weglopen. De modepsycholoog hoopt vooral dat modemerken in hun reclames en op de catwalk meer diversiteit in mannelijke lichaamstypes gaan tonen. “We zouden ernaar moeten streven dat mode een afspiegeling van de maatschappij wordt. En daar hoort de man met een maatje meer ook onderdeel van te zijn.” Volgens Maarseveen bloeit de plus size markt alleen maar op en zal dat ook wat goeds betekenen voor de heren die zich in deze markt bevinden. “Ik hoop niet dat het iets tijdelijks is, maar dat deze beweging zich voortzet. Dan kan het alleen maar heel belangrijk worden. Iedereen moet zich gezien en gehoord voelen. Dat is met alles zo, dus ook in de mode-industrie.”