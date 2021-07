De transactie tussen GrandVision en EssilorLuxottica is rond

De transactie tussen GrandVision en EssilorLuxottica is definitief afgerond, dat maakt Nederlandse brillenwinkel Grandvision bekend via een persbericht. De transactie is afgerond voor een prijs gelijk aan 28,42 euro per aandeel.

De afronding van de transactie heeft veel inspanningen gekost van alle betrokken partijen, maar GrandVision zegt in het persbericht uit te kijken naar wat komen zal. Na de goedkeuring van de transactie zal de Raad van Commissarissen van GrandVision bestaan uit vier leden van EssilorLuxottica en twee leden van GrandVision: Grita Loebsack, Sara Franscescutto, Claudia Giganti en Eric Leonard; Kees van der Graaf en Rianne Meijerman. Van der Graaf zal voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven. Daarnaast blijven Stephan Brochert en Willem Eelman aan als CEO en CFO.

Borchert laat in het persbericht weten ernaar uit te kijken met een nieuw Grandvision-hoofdstuk te beginnen en EssilorLuxottica te verwelkomen als nieuwe aandeelhouder. De combinatie van GrandVision en EssilorLuxottica moet een wereldwijd bedrijf voor oogzorg en brillen creëren dat goed gepositioneerd is om consumentenbehoeften te voorzien.