Deadline biedingsperiode voor Galeria Karstadt Kaufhof nadert

De deadline voor het indienen van een bindende koopbieding voor de insolvente warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof verstrijkt zaterdagavond. Biedingen die dit weekend worden ingediend, zullen echter nog wel in overweging worden genomen, zo vertelde curator Stefan Denkhaus vrijdag aan het Duitse persbureau. Denkhaus gaat niet in op de vraag hoeveel aanbiedingen tot nu toe zijn ontvangen. Onlangs meldde de Duitse krant dat vier potentiële kopers geïnteresseerd waren. De deadline werd laatst nog met twee weken verlengd.

Denkhaus wil de verkoop van Galeria voor eind april afronden. Het bedrijf vroeg begin januari een faillissement aan bij de districtsrechtbank in Essen. Dit is het derde faillissement in 3,5 jaar. Het is nog onduidelijk hoeveel van de 92 winkels blijven bestaan en hoeveel banen er verloren zullen gaan. Galeria-baas Olivier van Bossche en curator Denkhaus willen het bedrijf in zijn geheel behouden.

Om de voordelen van een landelijk warenhuisconcern te behouden, moet volgens Van Bossche een minimum aantal vestigingen worden behouden. “Dertig winkels kunnen profiteren van schaalvoordeel, bijvoorbeeld in onderhandelingen met leveranciers.” Volgens hem zijn ongeveer zestig winkels winstgevend. De algemene ondernemingsraad van Galeria reageerde vrijdag niet op een navraag.

Denkhaus moet voor eind maart een deskundigenrapport opstellen, waaruit moet blijken dat de gronden voor het aanvragen van insolventie zijn gegeven en dat de kosten van de procedure zijn gedekt. Volgens Denkhaus is het bedrijf volledig gefinancierd tot het einde van de zomer. Als de redenen duidelijk zijn, kan de bevoegde districtsrechtbank van Essen de procedure begin april openen. Zodra de procedure is geopend, kunnen schuldeisers hun vorderingen op Galeria Karstadt Kaufhof registreren bij de curator. Naar eigen zeggen heeft de warenhuisketen meer dan 15.000 mensen in dienst.