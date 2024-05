Decathlon lanceert eigen resale platform voor kopers en verkopers

Sportketen Decathlon zet in op het samenbrengen van kopers en verkopers. Consumenten kunnen nu hun sportuitrusting of kleding online verkopen via het nieuwe tweedehands verkoopplatform van het bedrijf. Dit blijkt uit de Belgische website van Decathlon. De service, 'van particulier tot particulier', is vooralsnog alleen beschikbaar in België.

Bij Decathlon was het al mogelijk om tweedehands sportartikelen van het merk zelf in de winkels te verkopen. Nu stelt Decathlon consumenten in staat om gebruikte sportartikelen rechtstreeks aan elkaar te verkopen op het online platform. De te koop aangeboden sportartikelen hoeven niet bij Decathlon gekocht te zijn.

Het resale platform werkt als volgt: de verkoper maakt zelf foto’s van het product en bepaalt de verkoopprijs. Decathlon zorgt voor de betaling tussen koper en verkoper. Bij een verkoop kan de verkoper zelf het product verpakken en afgeven bij een afhaalpunt naar keuze. Voor producten die meer dan 30 kilo wegen of groter dan 150 centimeter zijn, haalt Decathlon het pakket op. Decathlon werkt voor de verzending samen met het Belgische postbedrijf Bpost.

Het doel: "afval verminderen en een duurzame relatie met sportuitrusting aanmoedigen." Het resale platform is vooralsnog alleen beschikbaar in België. De Franse sportretailgigant wil bij succes het platform uitbreiden naar heel Europa, zo schrijft de Belgische nieuwssite gva.be.