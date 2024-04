Decathlon tikt omzet van 15,6 miljard euro aan in 2023

Sportketen Decathlon heeft de groei verder gezet. Het Franse bedrijf heeft een omzet van 15,6 miljard euro behaald in het boekjaar 2023, zo blijkt uit een statement.

Bij gelijke wisselkoersen is de omzet met 4,4 procent gestegen ten opzichte van 2022. Maar wanneer de onstabiele wisselkoersen én de sluiting van de activiteiten in Rusland worden meegerekend, zit de stijging nog maar op 1,15 procent. Het is een ander geluid dan te horen was bij de presentatie van de 2022-resultaten. Toen werd nog een stijging van 12 procent genoteerd.

Het nettoresultaat voor het boekjaar komt neer op 931 miljoen euro. Het is daarmee enkele miljoenen hoger dan het niveau van 2022.

"In 2023 opereerden bedrijven over de hele wereld in ongekende omstandigheden. Bij Decathlon hebben we ervoor gekozen om dit moment te gebruiken om te handelen en te transformeren”, aldus Barbara Martin Coppola, Chief Executive Officer van Decathlon, in het bericht. “We hebben veel fundamenten gelegd voor de toekomst en ik ben blij met het resultaat dat we hebben bereikt. Dit is een bewijs van de toewijding en inzet van onze teamgenoten.” In maart 2024 presenteerde Decathlon de nieuwe strategie. Deze strategie houdt onder andere een nieuw logo en een nieuw winkelconcept in. Het transitieplan moet Decathlon 'winstgevender, digitaler en milieuvriendelijker' maken.

Coppola meldt daarnaast dat ze trots is dat Decathlon de CO2-uitstoot heeft verminderd, maar de omzetgroei wel heeft behouden. In het boekjaar 2023 is een vermindering van 10 procent behaald, zo is te lezen in het verslag. “Dit is een absolute prioriteit voor Decathlon in het kader van ons engagement om ons gemeenschappelijk speelterrein te beschermen. In 2024, met onze nieuwe ambitie en fris gelanceerd merk, hebben we Decathlon op een sterk traject gezet om gelukkiger, gezondere samenlevingen te bouwen door mensen te bewegen door de wonderen van sport."

Uitspraken over de verwachting voor het huidige boekjaar, worden in het verslag niet gedaan.