Denim Deal lanceert kledingcollectie

Op denimbeurs Kingpins presenteert de Denim Deal, een wereldwijde coalitie die het gebruik van post-consumer gerecycled katoen (POCR) wil opschalen, haar eerste drie circulaire denimcollecties. Deelnemende modebedrijven willen ermee laten zien dat circulair denim nu al ready to wear is, zo staat in het persbericht. Dat slaat op materiaalinnovaties, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van digitale productpaspoorten (DPP’s) en de Product Environmental Footprint (PEF).

De collecties zijn ontwikkeld door merken, producenten en techpartners uit de EMEA- en India-hubs van de Denim Deal. De eerste, met deelname van Dorlet, Sharabati, Kipas, Ereks Blue Matters en PDNA, omvat negentien kledingstukken met circulaire ontwerpfeatures, zoals afneembare merkknopen (Dorlet) en een volledig geïntegreerde groene productielijn (Ereks). De twee collecties van de India-hub, die eerder dit jaar lanceerde, werden geproduceerd door Raymond UCO en Bhaskar Denim en zijn gemaakt met POCR-katoen en duurzame wassingstechnologieën.

Beide collecties zijn voorzien van een digitaal productpaspoort dat je kunt scannen om de volledig traceerbare productieketens te volgen. In het persbericht meldt de coalitie dat er meer collecties zullen komen vanuit verschillende Denim Deal-hubs.

Na het succes van de eerste, in Nederland opgezette Denim Deal breidde de coalitie uit met een internationaal plan. Inmiddels leggen hubs wereldwijd, van Frankrijk tot India, zich toe op het opschalen van POCR-katoen voor de denimbranche. Haar ‘moonshot’-doel: voor 2030 één miljard jeans op de markt brengen met minstens 20 procent post-consumer gerecycled katoen.