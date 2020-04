Detailhandel zet in februari 5 procent meer om

De detailhandel heeft in februari een omzetplus van 5 procent behaald, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers. Kledingzaken en winkels in schoenen en lederwaren melden echter een minder rooskleurig plaatje.

Bij kledingzaken liep de omzet met 4,2 procent terug. Bij winkels in schoenen en lederwaren was de daling maar 0,3 procent. De kledingsector is hiermee de enige sector waar een dergelijke daling te zien is in februari. Alle andere sectoren, food en non-food, hielden de omzet stabiel of hadden een omzetplus.

Het CBS laat weten dat het effect van de uitbraak van het coronacrisis in de februari-cijfers nog niet te zien is. Wel merkte de organisatie in de laatste week van de maand al een omzetpiek bij diverse branches.