Diet Prada reageert op miljoenenaanklacht Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana heeft Tony Liu en Lindsey Schuyler, het duo achter het kritische Instagram-account Diet Prada, aangeklaagd wegens laster. Dat melden internationale media, waaronder Business of Fashion. Het bedrijf eist ruim 600 miljoen dollar (circa 500 miljoen euro) van Liu en Schuyler. De aanklacht werd al in 2019 ingediend, maar werd kort voor het weekend publiekelijk nadat de twee bloggers erover publiceerden op hun Instagramaccount.

In november 2018 bekritiseerden Liu en Schuyler een advertentiecampagne van Dolce & Gabbana op het Chinese social mediaplatform Weibo, bedoeld om een grote modeshow in Shanghai te promoten. De campagne, waarin een Aziatische vrouw probeert om met stokjes Italiaanse gerechten te eten, werd door Liu en Schuyler beschreven als seksistisch en stereotyperend. Daarop volgde de openbaarmaking op Diet Prada van een aantal anti-Aziatische opmerkingen, gemaakt door een van de ontwerpers in een Instagram-chatgesprek.

Dit alles leidde tot een boycot van Dolce & Gabbana door Aziatische consumenten. Het merk trok de reclamecampagne in en annuleerde de show in Shanghai, die naar verluidt miljoenen dollars had gekost. De ontwerpers verdedigden zich door te stellen dat de Instagramaccount van een van hen gehackt was geweest, en boden hun excuses aan voor de campagne, die volgens hen bedoeld was als een viering van de Chinese cultuur.

Dolce & Gabbana vraagt schadevergoeding voor boycot

Nu blijkt dat er in 2019 een rechtszaak is opgestart. Dolce & Gabbana beschuldigt Liu en Schuyler van het promoten van en deelnemen aan de boycot en wil een schadevergoeding voor het geschade imago van het merk en de ontwerpers, evenals de misgelopen verkopen en de kosten voor de show.

Liu en Schuyler reageerden eind vorige week publiekelijk op de aanklacht en kondigde aan een verweer te hebben ingediend. Het tweetal beroept zich op vrijheid van meningsuiting. Hun verdediging wordt pro bono georganiseerd door het New Yorkse Fashion Law Institute, en tegen gereduceerd tarief ondersteund door het Italiaanse advocatenkantoor AMSL Avvocati, zo is op Diet Prada te lezen.

Diet Prada werd in 2014 opgericht door Liu en Schuyler. Tegenwoordig staat het Instagramaccount bekend als online waakhond van de mode-industrie; zo stelt het modebedrijven aan de kaak die het werk van andere ontwerpers kopiëren.