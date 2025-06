Digitale kunst kent juridische grenzen: Mango veroordeeld voor rechtenschending in NFT's

De rechtbank van Barcelona heeft een ongekende uitspraak gedaan in het Spaanse juridische landschap en het modeconcern Mango (Punto Fa, S.L.) veroordeeld voor de ongeautoriseerde exploitatie van kunstwerken in digitaal formaat.

De uitspraak, gedaan door Sectie vijftien, gespecialiseerd in handelsrecht, stelt voor het eerst in Spanje de schending van auteursrechten vast in de context van non-fungible tokens (NFT's) en virtuele omgevingen zoals de metaverse.

De zaak, aangespannen door de beheersorganisatie VEGAP namens de erfgenamen van Joan Miró, Antoni Tàpies en Miquel Barceló, is ontstaan naar aanleiding van een marketingcampagne die gepaard ging met de opening van een Mango-winkel in New York in 2022.

Samengevat De rechtbank van Barcelona heeft Mango veroordeeld voor het exploiteren van gedigitaliseerde kunstwerken zonder toestemming in NFT's en de metaverse.

De uitspraak schept een juridisch precedent in Spanje en beschermt de auteursrechten in virtuele omgevingen en NFT's.

Mango moet de onrechtmatige activiteit staken, de NFT's vernietigen en een schadevergoeding van 750.380,21 euro betalen, hoewel het bedrijf van plan is in beroep te gaan.

Een digitale strategie die voor de rechter eindigde

In mei 2022 vierde Mango de opening van haar flagshipstore op Fifth Avenue in New York met een ambitieuze digitale campagne. Het merk exposeerde in de fysieke winkel vijf originele werken van Spaanse kunstenaars —Joan Miró, Antoni Tàpies en Miquel Barceló— uit de privécollectie van Isak Andic, oprichter van het bedrijf.

Naast de fysieke expositie bracht Mango de werken naar een nieuwe digitale dimensie door ze om te zetten in geanimeerde composities en er NFT's van te maken. Deze stukken werden verspreid via verschillende platforms, waaronder de marktplaats OpenSea en het virtuele universum Decentraland, en werden ook gepromoot op sociale media zoals Instagram, TikTok en LinkedIn.

Een schilderij bezitten geeft geen recht op digitale exploitatie of aanpassing

Het digitaliseren en verspreiden van deze werken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs of erfgenamen leidde tot de aanklacht door VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), de organisatie die de rechthebbenden vertegenwoordigt. In haar aanklacht stelde VEGAP dat er inbreuk was gemaakt op verschillende rechten die beschermd worden door de auteurswet: reproductie, bewerking, openbaarmaking, integriteit van het werk en recht op publicatie.

Het argument was dat het fysiek bezitten van een schilderij niet impliceert dat men het recht heeft om het digitaal te exploiteren of aan te passen. Volgens de aanklacht was het gebruik van deze werken als onderdeel van een marketingstrategie zonder voorafgaande licentie niet alleen een schending van vermogensrechten, maar bracht het ook ‘schade toe aan het imago en de culturele erfenis van de kunstenaars’.

De organisatie eiste de onmiddellijke verwijdering van de NFT's en van elke digitale reproductie, de publicatie van een rectificatie en een schadevergoeding van meer dan 1,3 miljoen euro voor economische en morele schade.

Een eerste uitspraak in het voordeel van Mango

In januari 2024 verwierp de rechtbank van koophandel in Barcelona de aanklacht van VEGAP. De eerste uitspraak sprak Mango vrij, dat aanvoerde te goeder trouw en zonder winstoogmerk te hebben gehandeld.

De verdediging stelde dat het initiatief bedoeld was om de publiekservaring te verrijken, de cultuur te promoten en de kunstenaars te eren, dit alles bij gebrek aan duidelijke regelgeving over NFT's in de Spaanse context. Mango beriep zich zelfs op een interpretatie die vergelijkbaar is met het Angelsaksische concept van ‘fair use’.

VEGAP ging echter in beroep en na maanden van rechtszaken stelde Sectie vijftien van de rechtbank het beroep in haar uitspraak in hoger beroep ingewilligd en vernietigde de rechtbank de eerste uitspraak, waarbij Mango werd veroordeeld voor schending van zowel vermogensrechten als morele auteursrechten.

De uitspraak beveelt de onmiddellijke stopzetting van de onrechtmatige activiteit en de vernietiging van alle NFT's en fysieke of digitale materialen die van de gewijzigde werken zijn afgeleid. Het verplicht Mango ook om de inhoud van de uitspraak op haar website en sociale media te publiceren, als een manier om publiekelijk te erkennen dat het zonder toestemming van de kunstenaars heeft gehandeld. Wat de schadevergoeding betreft, stelt de uitspraak een totale vergoeding vast van 750.380,21 euro.

Een precedent op onontgonnen terrein

Hoewel Mango heeft aangekondigd in cassatie te zullen gaan bij het Hooggerechtshof, is de uitspraak nu al een keerpunt in de Spaanse rechtspraak. Het is de eerste keer dat een schending van auteursrechten wordt erkend in de context van NFT's en de metaverse.

Mango benadrukt dat haar optreden nooit winstgevend was en niet bedoeld was om de werken commercieel te exploiteren. Het bedrijf beweert verder dat er tot dat moment geen jurisprudentie of specifieke regelgeving bestond die de wettelijke grenzen van het gebruik van gedigitaliseerde kunst als NFT verduidelijkte.

Voor VEGAP is de uitspraak echter een klinkende overwinning. Haar algemeen directeur, Javier Gutiérrez, noemde de uitspraak ‘historisch’ omdat het de juridische bescherming van beeldend kunstenaars uitbreidt naar de virtuele omgeving. Hij benadrukte dat deze uitspraak het beginsel versterkt dat auteursrechten van toepassing blijven, zelfs wanneer technologieën nieuw en disruptief zijn.

De zaak Mango laat een duidelijke les achter voor de industrie: hoewel het juridisch kader zich blijft ontwikkelen, blijven de rechten van auteurs —hun erkenning, integriteit en rechtvaardige beloning— fundamentele pijlers, ook in de metaverse.