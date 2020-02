Dit is hoe modemerk Icicle ‘New Made in China’ aantrekkelijk maakt

Paris - Isabelle Capron studeerde af aan de Parijse business school HEC en werkte in de modeindustrie als marketingdirecteur bij Lanvin en general manager bij Fauchon. In 2013 ging Capron aan de slag bij het Chinese modemerk Icicle, opgericht door Shouzeng Ye en Shawna Tao, om de internationale identiteit van het merk te ontwikkelen en het Parijse ontwerpcentrum te runnen. Afgelopen september opende Icice zijn eerste luxe flagshipstore in Parijs en later dit jaar zal nummer twee volgen.

Welke persoonlijke en professionele uitdagingen brengt het werken voor Icicle met zich mee?

Capron: “China wordt nog steeds gezien als ‘s werelds voornaamste textielproducent en een land dat verbonden is met fast fashion. Icicle verkent een nieuw pad dat tussen fast fashion en standaard luxe in zit.”

”De merkfilosofie ’Made in Earth’ (Gemaakt op Aarde, red.) is afgeleid van de TaoÏstische cultuur, die streeft naar harmonie tussen mens en natuur, en verwijst naar het doel om hedendaagse mode te maken die zowel mooi is als eerlijk. Het is erg stimulerend dat de oprichters van Icicle pioniers zijn in ‘slow fashion’ en paradoxaal voorlopen op het westen.”

”De uitdaging is om een aantrekkelijk ‘New Made in China’ te benadrukken, dat staat voor kwaliteit, verfijndheid en milieuvriendelijkheid.”

”Op persoonlijk vlak heb ik de afgelopen zeven jaar veel veranderingen zien gebeuren in en rondom China, dat een transformatie heeft ondergaan en een leidend land is in de 21e eeuw. Ik heb het gevoel in de voorhoede te zitten die digitale en maatschappelijke veranderingen meemaakt en tegelijkertijd leer ik veel nieuwe dingen over zakendoen in China: snelheid en de tijd nemen, circulair denken, de zoektocht naar harmonie, het combineren van tegenpolen…”

Wat zijn de kernwaarden van Icicle?

”Icicle is in 1997 opgericht in Shanghai in een China dat economisch in opkomst was en te maken had met toenemende urbanisatie. Het stel dat het merk bedacht, deed dit omdat ze de behoeften van een stedelijke en welvarende populatie wilden samenbrengen met de snel toenemende middenklasse. En omdat ze zich bewust waren van de vervuiling in hun land, wilden ze mode maken met respect voor het milieu. Ze zijn echte pioniers op het gebied van natuurlijke en duurzame mode.”

”Voor de collecties worden alleen natuurlijke materialen gebruikt: kasjmier, wol, zijde, katoen en linnen. Het kleuren gebeurt met pigmenten uit groenten (ui, walnootschors, wede, Pu-erh tea), verpakkingen zijn gemaakt van pulp van suikerbiet en ook in de winkels worden natuurlijke materialen gebruikt.”

”Icicle controleert alle productie en stelt bepaalde eisen aan het selecteren van leveranciers: textielproducenten die ethisch werken, zich bezighouden met nieuwe ecologische technologieën. Daarnaast verzekert het label zich ervan dat alle fabrieken goed omgaan met natuurlijke bronnen (water en energie) en hun impact op het milieu zo klein mogelijk houden, zonder in te leveren op kwaliteit.”

Hoe zien Franse consumenten het merk?

”In de ogen van de Fransen is Icicle de belichaming van een hele modieuze beweging, die van het ‘Nieuwe China’: een innovatieve golf van modemerken die 5.000 jaar textielgeschiedenis hebben om zich op te beroepen en niet alleen internationale mode exporteren, maar ook hun oriëntaalse waarden. Het is een vorm van natuurlijke luxe in hoe dingen gedaan worden, en de stijl is die van een nieuwe, meer redelijke vorm van luxe.”

”Door zich bezig te houden met duurzame ontwikkeling, sluit het merk perfect aan op de tijdgeest: de harmonie tussen mens en natuur, die in het DNA van Icicle zit, spreekt met name veel Franse klanten aan sinds de opening van de eerste internationale winkel aan de 35 Avenue George V. Dat is een groot compliment, want Fransen zijn veeleisend als het gaat om kwaliteit en stijl.”

Wat kun je nu al zeggen over de eerste maanden na de opening van Icicle’s eerste flagshipstore?

”Slechts vijf maanden na onze ‘soft opening’, heeft Icicle een klantenkring voor zich gewonnen die bestaat uit voornamelijk Fransen, en het merk doet het ook goed onder mannelijke, veeleisende klanten die gaan voor kwaliteit.”

”De officiële opening staat gepland voor eind februari, tijdens de modeweek. In september 2020 kunnen we de eerste resultaten bekendmaken.”

Icicle heeft recent aangekondigd in 2020 een tweede winkel in Parijs te openen.

”Ja, aan het eind van dit jaar willen we openen in het Faubourg Saint-Honoré district. Meer details kunnen we nu niet geven, maar dat zullen we doen zodra dat mogelijk is.”

Beeld: Icicle

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.fr. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: May-Anne Oltmans