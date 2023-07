Diverse geïnteresseerden in doorstart kindermodemerk Little Indians

Diverse partijen zijn geïnteresseerd in het doorstarten van failliet kindermodebedrijf Little Indians B.V. De curator heeft meerdere biedingen ontvangen, zo is te lezen in het eerste faillissementsverslag. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt met één van de partijen voor de definitieve verkoop.

Little Indians verkeerde eerder in surseance, maar nadat er geen reëel zicht was op een investering werd dit omgezet in een faillissement. Little Indians werd getroffen door toenemende concurrentie, toenemende levertijden, inflatie, de nasleep van corona en andere macro-economische omstandigheden, zo is te lezen in het verslag.

In het faillissementsverslag is eveneens te lezen dat in coronajaar 2021 Little Indians een omzet van ruim 1 miljoen euro noteerde. Echter liep de omzet in 2022 terug naar ruim 606.000 euro en in 2023 liep het tot het moment van de surseance terug naar 79.000 euro. In 2022 belandde het bedrijf 14.000 euro in de min wat in 2023 al is opgelopen tot 89.000 euro.

Little Indians is een kindermodemerk dat kleding en accessoires verkoopt voor kinderen tot en met acht jaar. De collecties worden zowel in Nederland als internationaal verkocht in warenhuizen en bij kleine onafhankelijke kinderkledingwinkels.