Dossier FNG: ‘Groot advocatenkantoor in verdenking gesteld van witwassen’

Het blijft rommelen rond de failliete modegroep FNG. Vanochtend werd bekend dat advocatenkantoor NautaDutilh wordt verdacht van witwassen. Het kantoor zelf bevestigde dit tegenover De Tijd. NautaDutilh was als juridisch adviseur ‘heel nauw betrokken bij de fabuleuze groei van FNG’, zo schrijft de krant.

Eind 2020 was er al een huiszoeking bij NautaDutilh en werd een advocaat van het kantoor reeds in verdenking gesteld. Tijdens verder onderzoek naar de geldstromen in het FNG-dossier werden verdachte transacties ontdekt die via de derdenrekening van NautaDutilh zouden zijn verlopen.

“Deze ontwikkeling laat ons toe om als kantoor met de onderzoeksrechter te spreken,” zo stelt NautaDutilh-woordvoerder Dirk Van Gerven tegenover De Tijd. “NautaDutilh Brussel vertrouwt erop dat het onderzoek zal uitwijzen dat het niet bij strafbare feiten betrokken is geweest. Aangezien het om een gerechtelijk onderzoek gaat, kunnen we hier momenteel geen verdere uitspraken over doen.”

NautaDutilh is een groot advocatenkantoor met vestigingen in Brussel, Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg, Londen en New York. Het is opmerkelijk dat een dergelijk groot kantoor in verdenking wordt gesteld van witwassen. Advocaten hebben een beroepsgeheim, maar moeten verdachte geldstromen in bepaalde gevallen wel melden. Volgens De Tijd zouden er ook huiszoekingen zijn geweest bij het Belgische accountantskantoor Bofidi.