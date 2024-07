Dr. Martens bevestigt jaarprognoses, werkt aan 'kostenactieplan'

Het Britse schoenenmodebedrijf Dr. Martens laat in een korte financiële update weten dat dit boekjaar “in lijn is met de verwachtingen.” De prognoses voor FY25 blijven ongewijzigd.

Eerder deelde Dr. Martens ondermaatse resultaten in boekjaar 2024, waaronder een flinke daling in de Amerikaanse groothandelsinkomsten. In zijn laatste update merkt het bedrijf op dat er gewerkt wordt aan groei in de VS. De EBIT (winst exclusief belastingen en rente) daalt met 30,6 procent naar 122,2 miljoen dollar (112,65 miljoen euro). De winst na belastingen daalt harder en komt met 46,3 procent neer op 69,2 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog een winst van 128,9 miljoen dollar.

Dr. Martens heeft een kostenactieplan

“We werken nog steeds aan ons kostenactieplan en we zullen een gedetailleerde update geven bij onze resultaten van het eerste halfjaar in november," aldus het bedrijf.

Het ‘kostenactieplan’ moet het bedrijf zo’n 20 à 25 miljoen dollar besparen. Het bedrijf sprak eerder over ‘organisatorische efficiëntie en ontwerp, betere inkoop en operationele stroomlijning’. Er wordt benadrukt dat de kostenbesparingen nog geen effect zullen hebben op de resultaten in boekjaar 2025, maar merkbaar zullen zijn in het boekjaar daarna.