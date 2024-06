Dr. Martens krijgt nieuwe meerderheidsaandeelhouder

Dr. Martens plc verandert. Er vindt een herstructurering van belangen binnen de grootste investeerder van het Britse bedrijf plaats.

Permira V Fund heeft zijn belang in Dr. Martens gewijzigd, waarbij het nieuw opgerichte bedrijf IngreGrsy Limited, gevestigd in Guernsey, de Luxemburgse entiteit IngreLux heeft vervangen in de overkoepelende structuur. De meerderheid van het eigendom van de schoenspecialist is nu in handen van IngreGrsy Limited.

Hierdoor heeft IngreLux zijn aandeel van 38,46 procent in Dr. Martens overgedragen aan IngreGrsy Limited, waardoor laatstgenoemde de grootste aandeelhouder van de retailer is geworden.

IngreLux en IngreGrsy hebben een overeenkomst gesloten die kan leiden tot de vervanging van IngreLux door IngreGrsy in de relatieovereenkomst met Dr. Martens.

In een reglementaire indiening merkt het bedrijf op dat de eigendomsstructuur van Permira V Fund verder ongewijzigd blijft en nog steeds wordt gecontroleerd door Permira V GP Limited.

Dr. Martens staat de laatste maanden onder druk. Zijn aandeelhouders vragen om verandering. Dit vanwege de daling van de aandelenkoers na teleurstellende financiële resultaten. Investeringsfirma Marathon Partners Equity Management heeft naar verluidt de schoenmaker opgeroepen om een strategische herziening te starten, die zou kunnen eindigen met een verkoop om een sterkere aandelenkoers te waarborgen.

In april verwelkomde Dr. Martens een nieuwe CEO, Ije Nwokorie, vlak voor de bekendmaking van de jaarresultaten voor 2023, waarin een totale omzetdaling van 12 procent werd gemeld.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.