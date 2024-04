CEO Dr. Martens stapt op, CBO neemt stokje over

De Chief Executive Officer van Dr. Martens, Kenny Wilson, stapt na zes jaar op. Wilson heeft besloten dat dit zijn laatste boekjaar is als CEO, zo maakt Dr. Martens bekend in een persbericht. Wilson wordt opgevolgd door huidig Chief Brand Officer, Ije Nwokorie.

Wilson en Nwokorie zullen gedurende dit boekjaar samenwerken om een soepele overdracht te garanderen. Het betekent dat Nwokorie voor het einde van het boekjaar in de CEO-schoenen stapt. Nwokorie blijft in de tussentijd aan als CBO om de vraag te stimuleren in de aanloop naar het FW24-seizoen.

“Na zes jaar voelt de tijd rijp om dit jaar het stokje over te dragen en ik ben enthousiast om te delen van Nwokorie mijn opvolger wordt”, deelt Wilson. “Ik heb met veel plezier met Nwokorie gewerkt, zowel als lid van de Raad van Bestuur als in het executive leadership team in de afgelopen maanden, en ik heb zijn kennis van het merk en zijn passie uit eerste hand gezien. Ik kijk ernaar uit om het komende jaar nauw met hem samen te werken.”

Nwokorie voegt daaraan toe: “Ik ben erg blij dat ik de volgende CEO van Dr. Martens word. We hebben een fenomenaal merk, een uitstekend productassortiment en een gepassioneerde cultuur. Ik kijk ernaar uit om samen met Kenny dit overgangsjaar door te komen.”