Drie redenen om je checkoutpagina te upgraden

De marges in de fashion industry zijn mager. Dus zijn conversiepercentage en vertrouwen belangrijk. Vooral in de checkout. Online betalen is een belangrijk onderdeel in de customer journey. Het is immers de laatste stap in het aankoopproces én het laatste contactmoment met je klant. Des te meer reden om te investeren in je checkout. Drie redenen om te investeren in een betere checkout:

# 1: De Customer Journey

De customer journey. Oké, het is een buzz-word, maar het vat perfect samen wat er op dit moment het belangrijkst is binnen de e-commerce. Consumenten ‒ dus ook wij zelf, willen zonder haperingen naar hun doel. We willen binnen een paar klikken een T-shirt kopen, een abonnement afsluiten, een rekening betalen. Zien we beren op de weg? Dan haken we vaak af. Het is aan de e-commercemanager, afdeling marketing of de UX-specialist* om de curlingbezem erbij te pakken. Het is hun taak om de koper gemakkelijk door het aankoop- én betaalproces te navigeren. Onnodige extra stappen moeten worden vermeden, zoals verplichte registratie of inloggen in een account (wachtwoord vergeten) en eindeloos lange invulvelden. Kijk ook met welk device er wordt afgerekend. Is dat een laptop, tablet, desktop of smartphone? Checkoutprocessen die niet zijn afgestemd op smartphonegebruik vormen op dit moment het hoogste risico om onafgerond te blijven.

Wat is een UX specialist? UX staat voor User Experience. Het is een specialist in gebruikservaring. Een exotisch beroep? Nou, nee. UX staat hoog op de agenda. Ter beeldvorming: op dit moment (LinkedIn, 1 februari 2020) staan er in de Randstad 2.821 vacatures open waarin gevraagd wordt naar UX-vaardigheden. “Elke extra stap in het betaalproces is een potentieel afhaakmoment. Zorg daarom voor een minimaal aantal kliks of swipes” Onderzoek van Payment Service Provider Buckaroo wijst uit dat creditcardbetalingen voor de meeste afhakers in de checkout zorgen. Een betaling met creditcard vergt nét die extra stap. Oftewel: een beer op de weg. Voor een creditcardbetaling is tegenwoordig namelijk een extra verificatie verplicht ‒ een code via de app van het creditcardmerk of via een wachtwoord. Deze extra verificatie wordt gevraagd via een extern scherm. De pop-up of re-direct zorgt ervoor dat je als consument even ‘uit’ het aankoopproces wordt gehaald: een potentieel afhaakmoment. Bovendien moeten we ons het wachtwoord wél herinneren, of moeten we weten waar en hoe we onze verificatiecode kunnen terugvinden. Een betaling met een creditcard op je webshop vormt dus een hoger risico op een niet-afgeronde betaling en daarmee een verlaten winkelwagentje. Tóch is het niet aan te raden om de optie ‘betalen met creditcard’ uit je checkout te verwijderen, want de creditcard is internationaal gezien nog steeds een van de veiligste en populairste betaalmiddelen als het om online betalen gaat. De oplossing voor creditcardbetalingen in 2020? Maak gebruik van een betaaltechnologie die ‘client-side encryption’ heet. Deze techniek biedt een manier om creditcardbetalingen (inclusief extra verificatie) gewoon op de betaalpagina van de webshop te laten verlopen, zonder zichtbaar uitstapje naar Visa, Mastercard, American Express of een Payment Service Provider. Tijdens het afrekenen verlaat de consument de omgeving van de app of website niet. Dit voelt gemakkelijk en vertrouwd, en bovenal: het houdt de snelheid in het betaalproces. Bovendien is elke extra stap in het betaalproces een potentieel afhaakmoment. Zorg daarom voor een minimaal aantal kliks of swipes.

#2: Online betalen = marketing

Reden nummer twee; mensen willen weten aan wie ze betalen. Betalingen overlaten aan Finance? Ja, misschien de budgetten en jaarverslagen. Maar de checkout van je website of webshop behoort tot de taken van de e-commercemanager of marketingafdeling. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor merkbeleving en een hoog conversiepercentage. De checkout is het staartje van het aankoopproces: allesbepalend voor de conversie én hoe de consument over het bedrijf denkt. Het is namelijk de laatste ‘aanraking’ of het laatste contactmoment met de consument. Ter illustratie: Ikea biedt niet voor niets ijsjes en hotdogs voor 1 euro pas aan het éinde van het aankoopproces aan. Ze willen jou met een goed gevoel naar huis laten gaan. In marketing noemen we dat the peak-end-rule. Stel je voor dat de hotdogs van Ikea door een derde partij worden aangeboden. In een andere huisstijl, onder een andere naam. Bijvoorbeeld zwart met roze kraampjes en servetjes met de naam Hank’s Hotdogs aan het einde van de Ikea-kassa’s. Best gek zou dat zijn ‒ je staat toch in de Ikea? Maar aan de andere kant zou het zo onlogisch nog niet zijn. Ikea is immers expert in meubels, en niet in hotdogs.

Dezelfde vergelijking valt te maken met webshops en betalingen. Webshops kunnen zelf geen iDEAL-, PayPal- of Bancontact-betalingen aanbieden. Een derde partij, een Payment Service Provider, doet dit voor hen. Consumenten komen dan aan het eind van het aankoopproces vaak op de internetkassa of checkout van deze derde partij. Inclusief het logo, de kleuren en de domeinnaam van de betaalprovider, en niet de webshop. Best raar, want de consument was toch iets aan het kopen bij de webshop? En nu zit de consument op een pagina van een partij die voor hen onbekend is. Precies de reden waarom de branding van de checkout belangrijk is! Voer daarom als bedrijf je eigen tone-of-voice door, ook in de checkout. ‘Selecteer uw bank’ wordt dan misschien ‘Kies je bank’, of andersom. Het logo van de betaalprovider wordt jouw logo en de kleuren worden jouw kleuren. Bovendien kan betalen via je eigen url (jeeigennaam.checkout.nl) in plaats van (naamprovider.checkout.nl). Vraag je Payment Service Provider daarvoor naar de mogelijkheden van een ‘custom domain’.

#3: Smart Payment Technologie

Oké, we leven nog niet in een wereld waarin robots de wereld hebben overgenomen. Maar we leven wel in een wereld vol smart technology die ons het leven gemakkelijk maakt. Onze telefoon ontgrendelen gaat met een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Dus waarom betalen niet? Smart cookies onthouden onze inloggegevens op websites, zodat wij dat niet hoeven te doen. Dus waarom moet je dan wel telkens je creditcardnummer opnieuw intypen? Dat hoeft niet als je gebruikmaakt van een smart checkout. Een smart checkout is zelflerend. Betaal je via iDEAL met je Triodos-bankrekening, dan vraagt de checkout de volgende keer niet meer naar je thuisbank.

Bovendien weet een smart checkout het verschil tussen een tablet en een smartphone. De checkout past zich aan het device aan. En daarin zit eigenlijk nog wel de meeste winst: een checkout die er op een smartphone anders uitziet en anders reageert dan op een desktop. Elk device heeft namelijk eigen functionaliteiten. Zo kun je op een iPhone de gegevens van je creditcard gewoon inscannen via de camera, zonder overtypen. Een smart checkout maakt gebruik van de functionaliteiten per device. Upgrade je checkout daarom met de technologie die er op dit moment voorhanden is en win aan conversie.