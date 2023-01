Duurdere kleding trekt inflatiecijfer nu omhoog, CPI stijgt met 9,6 procent in december

Bleven de prijzen van kleding tot voor kort achter op de algehele inflatie, inmiddels drijven de prijzen van modeproducten de inflatie zelfs op. In december 2022 was kleding gemiddeld 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De algehele inflatie lag in december op 9,6 procent.

In de eerste helft van 2022 stegen de prijzen van kleding nog niet zo sterk: gemiddeld tussen de drie en vier procent ten opzichte van een jaar eerder, zo rapporteerde brancheorganisatie Modint. Vanaf september gingen de prijzen procentueel gezien snel omhoog . In september lagen ze acht procent boven het niveau van september 2021. De algehele inflatie lag toen op 14,5 procent.

Dat de prijzen van kleding oplopen, heeft onder meer te maken met stijgende kosten voor grondstoffen en transport. Tijdens het beursseizoen van afgelopen zomer gaven veel merken al aan hun prijzen te zullen moeten verhogen.

Met het inflatiecijfer van december is ook de inflatie over heel 2022 bekend. Consumentengoederen en -diensten waren gemiddeld tien procent duurder dan in 2021, zo meldt het CBS.