Duurzaam watermanagement: Jeanologia, Aitex en Pizzaro SA onthullen closed-loop systeem

Het afvalwater van de textielindustrie in goede banen leiden én hergebruiken? Life Anhidra - een project van Jeanologia, Aitex (Textile Industry Research Association) en Portugees textielbedrijf Pizarro SA - maakt het nu mogelijk een closed-loop systeem te hebben voor afvalwater zonder lozingen.

Het doel van de innovatie is om de milieu-impact van de mode-industrie op de watervoorraad te verminderen. Life Anhidra maakt het mogelijk om 95 procent van het water dat gebruikt is in het maakproces terug te brengen naar het juiste niveau voor hergebruik. Hierdoor wordt niet alleen water bespaard, maar ook bespaart het tot 15 procent energie.

Anhidra is een stap voorwaarts in de manier waarop we de milieu-uitdagingen aanpakken in een grondstof intensieve industrie als textiel. Het is een duurzame, efficiënte en essentiële oplossing”, aldus Manuel Pizarro, CEO van Pizarro. “Anhidra transformeert niet alleen het waterbeheer in de textielindustrie, maar bewijst ook dat duurzaamheid en concurrentievermogen hand in hand kunnen gaan. Dit systeem zet een nieuwe wereldwijde standaard”, zei Vincent Albert, Directeur Product en Technology bij Jeanologia.

Het project is gefinancierd dankzij het Life programma van de Europese Unie.