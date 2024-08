Duurzaamheidsadviesbureau Eco-Age stopt

Eco-Age, een wereldwijd duurzaamheidsadviesbureau en agentschap dat in 2009 is opgericht, stopt. Dit laat de Italiaanse eigenaresse Livia Firth weten in een bericht op Instagram.

Firth schrijft: "Tragisch genoeg was het bedrijf het doelwit van criminelen, en hoewel we het probeerden — we probeerden het echt — zijn we er financieel niet van kunnen herstellen. Vanwege een lopend politieonderzoek kunnen we geen verdere details over de zaak geven. Maar we kijken uit naar gerechtigheid op termijn en danken de politie voor hun werk."

Tot de klanten van Eco-Age behoren onder meer Golden Goose, Ugg en het Britse warenhuis Harrods. Het bedrijf adviseert klanten op basis van onderzoek hoe zij greenwashing kunnen voorkomen en bij kunnen dragen aan de verbetering van mensenrechten in hun toeleveringsketen.

Daarnaast is Eco-Age sponsor van de Green Carpet Fashion Awards, een prijs voor merken die zich bezighouden met duurzaamheid, en de Renaissance Awards, een prijs voor jonge milieubewuste leiders.