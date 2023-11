‘E-commerce goed voor 41 procent van wereldwijde retailomzet in 2027’

De coronapandemie zorgde ervoor dat veel retailomzet werd behaald via e-commerce. De tweecijferige groei van die periode lijkt nu voorbij te zijn, met zelfs giganten zoals Zalando die minder omzet boekte dan een jaar eerder. Toch blijft e-commerce een belangrijke pijler, het verkoopkanaal is naar verwachting zelfs goed voor 41 procent van de totale retailomzet in 2027, aldus Boston Consulting Group.

E-commerce blijft de komende tijd nog flink groeien, zo verwacht BCG. Tegen 2027 zou de sector met 9 procent verder gegroeid zijn. Hiermee evenaart het niet het niveau van voor de pandemie, toen de groei tussen de 12 en 14 procent lag, maar ligt het wel een stuk hoger dan de omzet bij fysieke winkels. Deze stijgt naar verwachting met 4 procent tot 2027.