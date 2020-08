Ecoalf Netherlands B.V. failliet verklaard

Ecoalf Netherlands B.V. is failliet verklaard zo blijkt uit rechtbankdocumenten. Het bedrijf is door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard op dinsdag. Als curator is mevrouw Marinela Vieira aangesteld. De curator was woensdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

Op het moment van schrijven is het onduidelijk of het gaat om de Nederlandse tak van het van oorsprong Spaanse merk Ecoalf of alleen om de winkel die het merk recent heeft geopend. Afgelopen december opende het duurzame kledingmerk de allereerste winkel in Nederland aan de Utrechtsestraat in Amsterdam. Het adres van de winkel is ook het adres waarop de failliete bv geregistreerd staat. De winkel in Amsterdam werd aangekondigd als flagshipstore door het merk afgelopen december en moest het merk helpen bekendheid te verwerven in Nederland. Het merk wordt tevens ook verkocht bij onder andere De Bijenkorf.

Faillissement voor Ecoalf Netherlands B.V.

Ecoalf heeft het doel kledingstukken te produceren die volledig gemaakt zijn van gerecycled materiaal met dezelfde kwaliteiten als nieuwe kledingstukken. Met deze aanpak hoopt het merk de producten aantrekkelijk te maken voor modebewuste en milieubewuste consumenten. De slogan van het merk is ‘ Because there is no planet B’. Deze slogan is ook veel aanwezig op sweaters, jassen en T-shirts van het merk. De eerste volledige collectie van het merk kwam in 2013 uit. Naast de productie van kleding, produceert het bedrijf ook stoffen en draden van gerecycled materiaal.

Het Spaanse merk heeft in totaal zes winkels: in Madrid, Berlijn, Barcelona, Málaga, Amsterdam en Tokio.

Dit artikel wordt geupdate met de meest recente informatie.

Beeld: Ecoalf