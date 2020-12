Een betrouwbare kledingfabrikant vinden: waar begin je als startend merk?

Startende modemerken die online zoeken naar een kledingfabrikant raken vaak de weg kwijt. Er is zóveel aanbod en tegelijkertijd is het onduidelijk hoe betrouwbaar al die partijen zijn. Veel merken komen er via Google niet uit en op LinkedIn vinden ze een bak nieuwe vrienden met mooie beloftes die meestal niet waargemaakt kunnen worden.

Men of Orange helpt deze jonge bedrijven door ze te koppelen aan een of meerdere fabrikanten. Mede-eigenaar Eefje Witvoet: "Maar je moet wel een plan hebben, weten waar je merk precies voor staat en weten hoe je het gaat verkopen, anders blijf je een eendagsvlieg."

Samen met Koen Ellerbeck is Witvoet eigenaar van Men of Orange, een bedrijf dat merken koppelt aan premium kledingfabrikanten. Omdat ze jarenlang als hoofdinkoper en senior product developer bij verschillende Nederlandse modehuizen werkten, hebben ze een groot netwerk. Vanuit hun showrooms in Heemstede helpen ze merken aan een passende partner.

Hoe vind je een kledingfabrikant?

Als merken binnenkomen, gaan Ellerbeck en Witvoet eerst met ze aan tafel zitten. Zit het design alleen in het hoofd van de ondernemer of staat er al iets op papier? Om wat voor product gaat het eigenlijk? Hoeveel stuks? Wat is het budget? Welke stof moet er gebruikt worden?

Witvoet: "We gaan dat samen aanvullen zodat er een briefing ontstaat waar een fabriek mee uit de voeten kan. Ook de pasvorm en maatvoering moet vastgelegd worden. Wij kunnen helpen bij het maken van deze documenten, als dat nodig is. Sommige merken hebben dit natuurlijk al."

Azië, Zuid Amerika, Noord Afrika of toch Europa

Pas als helder is wat een merk wil, kunnen Ellerbeck en Witvoet helpen om daar een passende fabrikant bij te vinden. "Op het moment dat iemand een premium merk heeft dat vrij klein is, is Portugal vaak een goede keuze. De kwaliteit van de kleding is hier hoog en je hoeft niet meteen enorme aantallen af te nemen. Op het moment dat je wel te maken hebt met grotere aantallen, is het Verre Oosten een stuk voordeliger. Daar zijn ze ook meer ingesteld op grote aantallen", legt Ellerbeck uit.

Toch is in Azië produceren niet voor elk merk de beste oplossing. Er zijn nog heel wat factoren waar startende merken rekening mee moeten houden. "Het nadeel van Azië is natuurlijk dat je er niet zo makkelijk even heen gaat, zeker nu niet. Als merk wil je toch weten hoe jouw producten gemaakt worden. Ook is de transporttijd langer en de bijkomstige kosten hoger. Ook moet je rekening houden met importheffingen", zegt hij.

Witvoet vult aan: "Merken kiezen er vaak ook bewust voor om dichterbij huis te produceren, om zo een kleinere ecologische footprint achter te laten."

Een succesvol modelabel oprichten

Wil je als beginnend merk succesvol worden, denk dan goed na over de verkoopstrategie, benadrukken Ellerbeck en Witvoet. Ellerbeck: "Ga je het alleen via je eigen webshop verkopen of wordt het een wholesale-merk? Als je ervoor kiest om met derden samen te werken, moet je wel rekening houden met een marge, als je je prijzen bepaalt."

Wat veel jonge ondernemers ook niet beseffen, is dat ze de collecties vooraf moeten financieren. "Houd er rekening mee dat je in ieder geval 30 tot 50 procent van de rekening moet betalen bij de orderconfirmatie, en het resterende bedrag voordat de collecties verzonden worden", zegt Ellerbeck. "En denk ook al na over de tweede en derde collectie. Je moet je financieel bewust zijn dat als je met de eerste collectie bezig bent, je ook al de tweede moet financieren, terwijl je de opbrengsten van de eerste collectie nog niet binnen hebt."