Een blik op de Spaanse bruidsmodesector: Verovert het buitenland en past zich aan nieuwe tijden aan

Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) warmt op en bereidt zich, wederom, voor om het epicentrum van de bruidsmode te worden. Aan de vooravond van een nieuwe editie (het evenement loopt 23 tot en met 27 april) bevestigt het evenement zijn rol als de belangrijkste nationale etalage van een sector die niet alleen “ja” blijft zeggen, maar ook een krachtige, internationale en transformerende industrie laat zien.

Recente onderzoeken tonen aan dat de Spaanse bruidsmarkt na de pauze als gevolg van de pandemie een sterke heropleving heeft doorgemaakt. Er zijn meer huwelijken, de uitgaven per bruiloft zijn gestegen en jongere generaties introduceren nieuwe prioriteiten en waarden, waardoor de sector voor een cruciaal kantelpunt staat.

FashionUnited heeft deze evolutie kunnen vaststellen op evenementen zoals European Bridal Week in Duitsland, waar de Spaanse groepen Pronovias en Rosa Clará vaste gasten zijn. Dit bevestigt dat de sector 2024 met voorzichtig optimisme tegemoet ziet, gesteund door het herstel en in sommige gevallen zelfs het overtreffen van de pre-pandemische indicatoren.

Midden in het hoogseizoen analyseren we het economische gewicht van de bruidsmode-industrie, de belangrijkste spelers, de exportambities en de sleutelfactoren die de bruidsmode richting 2025 zullen bepalen.

Een gespecialiseerde sector met een sterke economische invloed

Ondanks het specialistische karakter speelt de bruidsmode een cruciale rol binnen de Spaanse textielindustrie. In 2022 genereerde dit segment, dat varieert van trouwjurken en gelegenheidskleding tot accessoires, een omzet van 1,35 miljard euro, wat overeenkomt met 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Spanje.

Dit is geen klein bedrag, maar het toont de soliditeit aan van een sterk gespecialiseerde sector, waarin trouwjurken op zichzelf al ongeveer 13 procent van het totale bruto binnenlands product van de textiel- en kledingindustrie in Spanje vertegenwoordigen.

De BBFW schatte een paar jaar geleden dat er in Spanje ongeveer 730 bedrijven actief zijn in de bruidsmode-industrie, die direct werk bieden aan meer dan 13.400 mensen. Catalonië leidt de activiteit en concentreert 41 procent van de nationale omzet, met epicentra zoals Barcelona, de thuisbasis van Pronovias, Rosa Clará en Jesús Peiró. Madrid volgt met ongeveer 25 procent van het nationale totaal, en andere regio's zoals Galicië, Andalusië en Valencia vallen op door hun ambachtelijke aanpak.

Atelier Eme Lente Zomer 2018, Bruidsmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Naast deze directe banen zijn er duizenden indirecte banen: leveranciers van stoffen, kantklossers, externe borduurateliers, distributeurs, zelfstandige naaisters, internationale verkopers, enzovoort. Bovendien, als we ons richten op het hele bruidsmodebedrijf, overstijgt de totale impact op de werkgelegenheid en de nationale economie de 4 miljard euro per jaar.

80 procent van de trouwjurken wordt geëxporteerd

Spanje kleedt niet alleen zijn eigen bruiden, maar exporteert ook bruidsmode en positioneert het als een premium product op de internationale markten. In 2022 werden er in Spanje ongeveer 920.000 trouwjurken geproduceerd, waarvan ongeveer 80 procent bestemd was voor de export, wat een omzet van 670 miljoen euro genereerde.

Dit cijfer plaatst Spanje als de op een na grootste exporteur van trouwjurken ter wereld, alleen overtroffen door China in volume, maar de onbetwiste leider in het high-end segment, waar design, vakmanschap en textielkwaliteit het concurrentievoordeel bepalen.

Ongeveer 77 procent van de Spaanse bruidsproducten is bestemd voor Europese landen, met Italië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Portugal als belangrijkste bestemmingen. Buiten Europa vertegenwoordigen markten zoals de Verenigde Staten en Mexico een belangrijk aandeel in termen van volume en zichtbaarheid, vooral in het segment van de betaalbare luxe.

Pronovias x Ashley Graham in de Verenigde Staten. Credits: Pronovias.

Asia-Pacific komt naar voren als een van de regio's met het grootste groeipotentieel. Japan, Zuid-Korea en de landen in Zuidoost-Azië vertonen een groeiende vraag naar verfijnde, exclusieve en hoogwaardige bruidsmode, gebieden waar het Spaanse aanbod een duidelijk concurrentievoordeel heeft. Volgens gegevens van BBFW 2024 is er ook een toenemende interesse vanuit Oost-Europa en Latijns-Amerika.

Wat speelt er in de bruidsmode voor 2025?

Sinds 2022 is het aantal bruiloften in Spanje gestegen en heeft het het hoogste niveau sinds 2010 bereikt. Ook het gemiddelde budget voor deze evenementen is gestegen, met een hogere gemiddelde kostprijs in 2024. Na de impact van de pandemie heeft de bruidsmode-industrie een sterk herstel laten zien, gedreven door de opgebouwde vraag en de hernieuwde interesse in het vieren van bruiloften.

Met de komst van nieuwe generaties voor het altaar, waar concepten als endless weddings, pet sitters en content creators een belangrijke rol spelen, evolueert ook de bruidslook en de investering hierin.

Volgens het Libro Imprescindible de las Bodas, gepubliceerd door Bodas.net in samenwerking met professor Carles Torrecilla van Esade en Google, kiest 71 procent van de bruiden nog steeds voor wit voor hun grote dag, hoewel ivoor (21 procent) elk jaar populairder wordt.

Anne Barge Lente Zomer 2026, Bruidsmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De V-hals (53 procent), de boothals (16 procent) en de sweetheart-halslijn (8 procent) zijn het meest populair, terwijl de A-lijn (27 procent) en de prinsessenlijn (26 procent) de meest gekozen silhouetten zijn.

Consistentie met de eigen stijl is een van de belangrijkste prioriteiten bij het kiezen van de bruidslook. Zeven op de tien bruiden zeggen dat ze op zoek zijn naar een outfit die hun dagelijkse esthetische identiteit weerspiegelt, waardoor meer traditionele verwachtingen achterwege worden gelaten.

Ines Di Santo Herfst Winter 2025, Bruidsmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Deze paradigmaverschuiving wordt ook weerspiegeld in de keuze van de leverancier: 92 procent kiest voor gespecialiseerde winkels, ateliers of ontwerpers waarmee ze zich identificeren, op zoek naar gepersonaliseerde voorstellen die hun visie respecteren.

In economische termen bedraagt het gemiddelde budget voor de jurk en accessoires 2.320 euro, een cijfer dat hoger ligt dan de 2.150 euro die in 2022 werd geregistreerd.

Bovendien groeit de trend om meerdere outfits op één dag te dragen. Volgens het rapport is 26 procent van de toekomstige bruiden van plan om van jurk te wisselen tijdens het feest of hun belangrijkste ontwerp aan te passen aan de verschillende momenten van de dag.

Francesca Miranda Lente Zomer 2026, Bruidsmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Deze neiging tot veelzijdigheid sluit aan bij een andere opkomende trend: het hergebruik van de trouwjurk. 29 procent van de ondervraagden zou bereid zijn om de jurk aan te passen voor een nieuwe gelegenheid, hoewel de meerderheid (71 procent) er de voorkeur aan geeft om hem als aandenken te bewaren of denkt dat het herontwerp ingewikkeld zou zijn.

Viktor&Rolf Lente Zomer 2026, Bruidsmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Ook mannen weten wat ze willen. Het gemiddelde budget voor het pak blijft stabiel op 1.020 euro en net als de bruiden gaan ze het liefst naar professionals: 74 procent kiest voor kleermakers, ontwerpers of gespecialiseerde winkels. Qua stijl blijft het klassieke pak met stropdas of vlinderdas de favoriete keuze.