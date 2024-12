Een blik op het herstelplan van de nieuwe Nike CEO

Vorige week kreeg Elliot Hill, de nieuwe Chief Executive Officer van Nike, zijn eerste gelegenheid om investeerders toe te spreken en daarbij de resultaten van het bedrijf over het tweede kwartaal te publiceren. Ondanks een omzetdaling van 8 procent in die periode, bleef Hill optimistisch tijdens de bijeenkomst, waarin hij de fases van een nieuw herstelplan onthulde als onderdeel van de voortdurende inspanningen om het bedrijf te herpositioneren. FashionUnited neemt een diepere kijk op wat er komen gaat onder Hills leiding.

In zijn openingstoespraak zei Hill, die nu twee maanden aan het roer staat, dat hij een ‘onvoorwaardelijke liefde voor het bedrijf’ heeft en dat zijn ‘enige focus is om Nike weer op de rails te krijgen’. Om dit te bereiken, zei Hill dat hij wereldwijd met iedereen die bij het merk betrokken is - van werknemers tot partners en consumenten - heeft gesproken om inzichten te verzamelen, waarbij de consistente feedback was om Nike weer meer als ‘Nike’ te willen zien.

De kern van het probleem, zei Hill, is dat Nike "zijn obsessie met sport is kwijtgeraakt", en dat dit nu weer centraal moet staan in de besluitvorming. Dit moet ook tot uiting komen in de terugkeer naar een focus op de inzichten van atleten om innovatie en productcreatie te versnellen. Hij vervolgde: "Met sport als onze leidraad zullen we onze cultuur en identiteit nieuw leven inblazen".

Hill wees verder op veranderingen in de structuur van het bedrijf, waarvan hij zei dat investeringen "zijn verschoven van het creëren van vraag naar ons merk naar het vastleggen van vraag via performance marketing voor onze digitale Nike-business", waardoor de behoefte ontstond om "verhalen te creëren die inspireren". Hij merkte ook op dat centralisatie de middelen in belangrijke landen en steden heeft beïnvloed, en dat het bedrijf daarom moet plannen om de teams binnen de groep opnieuw in balans te brengen en van middelen te voorzien. De digitale omzet moet ondertussen worden ingezet voor de wederopbouw van een geïntegreerde marktplaats, zowel via Nike Direct als via de groothandel, die nu een consumentgerichte vorm zal aannemen.

Nike herpositioneert zich terug naar het premium, sportgerichte segment

Met deze missies in gedachten schetste Hill de acties die het bedrijf op korte termijn zal ondernemen. Deze omvatten:

Scherpere focus op specifieke sporten: Nike zal zich richten op "sportgerichte teams", gesegmenteerd naar mannen, vrouwen en kinderen, in een poging om nieuwe kansen te identificeren en incrementele groei te stimuleren per sport en geslacht.

Terugkeer naar franchisemanagement: In reactie op een toegenomen vraag naar franchises, waaronder de Kobe-lijn, wil Hill dat Nike sneller terugkeert naar een pull-markt voor klassieke schoenenfranchises en lijnen ontwikkelt die de groei zullen stimuleren.

Creatieve marketing: Om het merk effectief te illustreren, zal creatieve marketing die gebruikmaakt van atleten en sportmomenten meer gerichte investeringen weerspiegelen om het merk vooruit te helpen. Dit omvat "agressieve sportmarketing" en een nauwere band met bepaalde geografische gebieden die al emotionele banden hebben met klanten, atleten en influencers.

De marketplace verbeteren: Hill merkte op dat het verkeer in Nike Direct, zowel fysiek als digitaal, is afgenomen door een gebrek aan vernieuwing. Hij is van plan terug te keren naar premium bestemmingen die toonaangevend zijn in de sportindustrie met als doel de klantervaring en de representatie van het merk te verbeteren.

Partnerships herstellen: Hill gaf toe dat partners van Nike het gevoel hadden dat het merk hen "de rug had toegekeerd", en kondigde daarom aan dat hij het vertrouwen wil herstellen met bestaande partners, zoals JD Sports, Foot Locker en Sports Direct, door meer in hun bedrijven te investeren.

Tot slot zei Hill: "Sommige van deze acties zijn al in gang gezet en sommige moeten sneller gaan. En ik zal blijven evalueren en beoordelen wat er nodig is. Ik erken dat sommige van deze acties een negatieve impact zullen hebben op onze resultaten op korte termijn. Maar we kijken hier naar de lange termijn. We nemen de beslissingen die het beste zijn voor de gezondheid van onze merken en bedrijven. Beslissingen die de aandeelhouderswaarde zullen verhogen. Ik ben ervan overtuigd dat Nike's weg naar duurzame, winstgevende groei via sport zal lopen."