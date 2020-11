Een e-commerce oplossing voor kleurrijke mode

Gebaseerd op een modern platform met meerdere integraties

Becksöndergaard is een wereld vol mode en accessoires. Het merk richt zich op vrouwen die graag plezierig en persoonlijk design in hun garderobe hebben. Het Deense bedrijf Becksöndergaard werd in 2003 opgericht met de passie om ervoor te zorgen dat vrouwen zich altijd met een persoonlijk accent kunnen kleden. Het bedrijf heeft een speelse en nonchalante benadering van kleuren en materialen, ook al is het nog steeds trouw aan zijn Scandinavische wortels. Inmiddels staat Becksöndergaard bekend om zijn unieke prints, kleuren en contrasten.

Verkoop via meerdere kanalen

Met de hulp van Novicell heeft Becksöndergaard gekozen voor een nieuwe webshop. E-commerce is een belangrijk direct verkoopkanaal, maar slechts één van de vele, omdat Becksöndergaard zijn producten ook verkoopt via reseller webshops zoals Zalando en fysieke winkels.

De nieuwe e-commerce oplossing werd gecreëerd op een manier die de verkoop via alle verschillende kanalen kon ondersteunen. De belangrijke tools zijn het onderhoud en de creatie van producten, wat ook het belangrijkste onderdeel is van de e-commerce oplossing.

PIM-systemen met grote winsten

De nieuwe e-commerce oplossing van Becksöndergaard is gebouwd in Shopify en heeft integraties met het ERP-systeem Navision, met de Product Information Management System (PIM)-structuur en met het adviesplatform Hello Retail.

Bij het bouwen van de e-commerce oplossing koos Becksöndergaard ervoor om te gaan werken met een PIM-systeem, wat een nieuwe manier van werken met producten betekent.

Wanneer Becksöndergaard nieuwe producten in hun portfolio krijgt, wordt het product 'geboren' in Navision, waar basisgegevens worden toegevoegd, zoals gewicht, prijs en productnummer. Hierna wordt het product automatisch in het PIM-systeem Struct geplaatst, waar het wordt gesorteerd in categorieën en meer basisgegevens en marketinggegevens krijgt, bijvoorbeeld productbeschrijvingen, foto's en vertalingen.

De voordelen verbonden aan het gebruik van een PIM-systeem

Voor Becksöndergaard heeft het gebruik van een PIM-systeem hen vele grote voordelen opgeleverd, inclusief:

Het gemakkelijk en snel maken om te zoeken naar het producten en het sorteren in campagne categorieën.

Het eenvoudiger maken om veel producten tegelijkertijd te bewerken. De wijzigingen worden in kaart gebracht voor alle kanalen die ze willen: hun eigen webshop, reseller webshops en Facebook-marktplaats.

Snelle identificatie van ontbrekende productgegevens. Het kan zijn dat productbeschrijvingen in vreemde talen of een productfoto ontbreken, of dat sommige producten een categorie nodig hebben. Struct geeft de web redacteur een snel overzicht en de mogelijkheid om de ontbrekende gegevens toe te voegen

Hello Retail geeft intelligente zoekresultaten en aanbevelingen

Er is ook een integratie met het platform Hello Retail in de webshop van Becksöndergaard. Deze wordt gebruikt voor de zoekfunctie en aanbevelingen.

Wanneer een bezoeker begint te typen in het zoekveld, verschijnt een productfoto van het zoekresultaat aan de zijkant. De bezoeker wordt niet doorgestuurd naar een pagina met zoekresultaten, wat betekent dat hij zijn zoekopdracht snel en dynamisch kan wijzigen.

Hello Retail is de intelligentie achter de productaanbevelingen op Becksöndergaard.dk en wordt bijvoorbeeld gebruikt in de rubriek 'Meest populair'.

Shopify – een geliefde oplossing voor de modewereld

Becksöndergaard koos voor Shopify als e-commerce platform omdat het gebouwd is met e-commerce als kernfunctie. Dit betekent dat Shopify kan fungeren als de motor voor een breed scala aan websites voor regionale en internationale markten, fysieke winkels en marktplaatsen. Met Shopify kan je traditionele e-commerce realiseren via je eigen website, direct verkopen via marktplaatsen als Amazon, Wish en eBay, of verkopen via sociale media.

Daarnaast is Shopify ideaal voor bedrijven die de voorkeur geven aan een schaalbare en cloud-based infrastructuur in plaats van te investeren in een eigen serveropstelling. Shopify is een stabiel, betrouwbaar en snel webplatform en daarom wordt het door veel Deense en internationale modebedrijven gebruikt.

Dankzij de nieuwe webwinkel hebben we een nieuwe en moderne uitstraling. We hebben ook een winkel die veel gebruiksvriendelijker is, zowel voor de klant als voor de administratie. Maar het belangrijkste is dat de gebruikerservaring aanzienlijk is verbeterd met de bijbehorende positieve beloningen, zoals een hogere conversiegraad. Eva Trosborg Andersen, E-commerce Coördinator, Becksöndergaard