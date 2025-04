Een lingeriemerk 'Made in America' bedreigd door de invoerrechten van Trump

Los Angeles (Verenigde Staten) - Na jaren in illegale ateliers in Californië te hebben gewerkt, kon Francisco Tzul aan de slag bij een ethisch lingeriemerk ‘Made in America’. De arbeider vreest nu zijn baan te verliezen door de invoerrechten van Donald Trump.

Sinds zijn terugkeer aan de macht is de nieuwe Amerikaanse president een protectionistisch offensief begonnen en een handelsoorlog met China gestart. Volgens de republikein is dit op de lange termijn de beste manier om de industriële productie terug te halen naar de Verenigde Staten.

Voor het merk Cantiq, dat in Los Angeles lingerie maakt van stoffen die vaak uit Azië komen, betekenen de extra belastingen op de import van stoffen vooral budgettaire problemen en mogelijk ontslagen.

“Het zal de economie schaden, niet alleen de ondernemers, maar ook de werknemers”, vreest Francisco Tzul, die al vijf jaar voor het merk werkt. “Ik verlies op alle fronten”, bevestigt zijn bazin Chelsea Hughes. “Ik maak mijn producten al 10 jaar in de Verenigde Staten, maar ik heb nog nooit iets van de overheid gekregen, zelfs geen bedankje voor het feit dat ik mijn productie hier houd.”

“Nu gaan ze het me nog moeilijker maken om de banen te behouden van de mensen die hier werken en om mijn hele productie hier te houden”, voegt ze eraan toe in haar winkel in de hippe wijk Echo Park.

Een van haar populairste artikelen is een uniseks string - een type ondergoed - die momenteel voor 35 dollar wordt verkocht. Voor de productie van dit kledingstuk zijn 3 verschillende stoffen nodig: 2 uit China en 1 uit Taiwan.

De import uit China wordt nu belast met 145 procent bij aankomst in de Verenigde Staten. Geconfronteerd met deze explosieve extra kosten, geeft Hughes toe nog niet de moed te hebben gehad om de impact op haar merk te berekenen.

“Onmogelijk”

“Iedereen gaat eronder lijden, de vraag is alleen in hoeverre”, zucht ze. De 35-jarige onderneemster weet niet eens zeker of ze bepaalde lingerie nog wel kan verkopen, omdat die waarschijnlijk te duur zou worden voor haar klanten als ze haar prijzen zou verhogen om de invoerrechten te compenseren. En de alternatieven om in de Verenigde Staten inkopen te doen, zijn niet haalbaar: de stoffen die ze gebruikt zijn tot 12 keer duurder in Amerika.

“Als het gaat om het produceren van stretchstoffen zoals kant of mesh, doet niemand dat hier zo rendabel als in het buitenland”, stelt Hughes. Naast haar marges maakt de handelaar zich zorgen over het feit dat haar engagement om de lokale werkgelegenheid te bevorderen, ter discussie wordt gesteld.

“Het enige wat ik wilde, was ethisch banen creëren, en nu maken ze het me onmogelijk”, betreurt ze. “Ik heb programma’s nodig die me financieel steunen, anders moet ik mijn personeel inkrimpen, wat in strijd is met wat ze zeggen te willen doen”, voegt ze eraan toe.

In het atelier van het merk kan Fransisco Tzul alleen maar hopen op een kalmering of een terugtrekking. “We willen niet iets dat de economie radicaal zou kunnen veranderen”, legt de 60-jarige arbeider uit, die 2 decennia geleden uit Guatemala kwam.

In Latijns-Amerika “hebben miljoenen van ons hun land verlaten, omdat de beslissingen van de regeringen, in plaats van de mensen te helpen, de economie hebben vernietigd”, herinnert hij zich. “We willen niet dat dat in de Verenigde Staten gebeurt.”