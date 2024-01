Eerlijkheid, eigen visie en samen reizen: Een samenwerking laten slagen, doet u zo

Modefabriek mag dan wel diverse veranderingen doorvoeren, de lezingen en masterclasses staan steevast op het programma. Op de wintereditie van 2024 werd aandacht besteed aan trends, duurzaamheid , kledingverhuur en de weg naar een succesvolle samenwerking. FashionUnited schuift bij laatstgenoemde aan waar stijlantropoloog Carmen Hogg en fotografe Coco Olakunle vertellen over hun succesvolle samenwerking dat resulteerde in Showroom - zowel een winkel als een modeagent én tentoonstellingsruimte.

Hogg en Olakunle leerden elkaar kennen op de verjaardag van een gezamenlijke vriend net voordat Hogg naar Lagos Fashion Week (2017) vertrok. De twee raakten aan de praat en deelden business-gerelateerde bezigheden met elkaar. “Ik krijg graag dingen voor elkaar”, vertelt de stijlantropoloog. “Ik schrijf artikelen, Coco visualiseert de boel, dus zei ik: we moeten samen naar Lagos Fashion Week 2018 gaan!” Olakunle twijfelde, want daar was toch een project of opdrachtgever voor nodig? Zo gezegd, zo gedaan, stuurde Hogg wat e-mails uit, waarna een artikel in tijdschrift Marie Claire en een item op televisiezender VPRO over de modeweek volgde. “Destijds kenden we elkaar slechts een paar maanden, dus het was best tricky, maar het werkte.” Olakunle vult aan: “Als je samen reist, leer je elkaar heel snel, heel goed kennen. Als het op samenwerking aankomt, ging het super soepel. We hebben verschillende persoonlijkheden die elkaar aanvullen. Misschien moeten we ooit gewoon trouwen”, lacht ze.

Sinsdien is het tweetal onafscheidelijk en werkt het nu aan Showroom - een winkel, modeagent en ruimte waar evenementen worden georganiseerd in Amsterdam-Oost. “Showroom is een plek waar we alles laten zien dat wij leuk vinden. Van boeken tot kledingmerken en foto’s.” De interesse van Hogg en Olakunle ligt vooral op het menselijke gebied en het Afrikaanse continent. “We willen dé spot in Amsterdam zijn die het werk van Afrikaanse talenten toont en verkoopt. We willen deze mensen een podium geven zodat zij geld kunnen verdienen.” Daarbij focust het tweetal zich op minimalistische merken. “Want”, zegt Hogg, “Afrika heeft veel meer te bieden dan enkel prints”.

Hoe laat je een samenwerking slagen? Stijlantropoloog Carmen Hogg en fotografe Coco Olakunle delen tips

Om zo’n ruimte te creëren, is een goede samenwerking cruciaal. Van elkaar leren staat daarbij volgens Hogg en Olakunle centraal. “Je moet elkaar niet in de weg willen lopen, je moet complimenteren en eerlijk zijn”, vertelt Olakunle. “Wat onze samenwerking betreft, voelt het een beetje als een love story - negentig procent van de tijd denken we in dezelfde richting, tien procent van de tijd moeten we terug om de tekentafel gaan zitten en onze gedachten samenbrengen.” Van elkaar leren doe je door helder met elkaar te communiceren.

Bovendien is het blijven delen van je persoonlijke visie belangrijk. “Er zullen momenten komen waarop jouw visie compleet verschilt van dat van je samenwerkingspartner. Dat is niet erg, maar blijf het checken. Op die manier kun je samen tot een gezamenlijke visie komen en zet het je bovendien op scherp”, vertelt Olakunle. Doen we nog steeds datgene wat we interessant vinden? En, is het nog logisch wat we doen, zijn vragen die hierbij gesteld kunnen worden.

Het is daarnaast belangrijk jezelf te kennen als individu. “Als je een samenwerking aangaat, mag het stukje ‘jou’ niet verloren gaan - het moet gezien blijven worden. Dat is wat een samenwerking juist zo mooi kan maken”, aldus Hogg. Het is hierbij belangrijk op te komen voor je eigen standpunten en te weten waar je eigen kwaliteiten liggen. Ze voegt nog toe: “Door samen op reis te gaan naar onconventionele plekken, kom je het goede en het ‘slechte’ al snel van elkaar tegen. Zo weet je gelijk waar je aan toe bent.”

Door samen te werken met merken en talenten, wordt een podium gegeven en geïnvesteerd in de persoon achter het werk. “Ik word er heel blij van te zien dat mensen willen investeren in datgene dat wij aanbieden. De merken en talenten krijgen op die manier een podium en voor ons [Showroom, red.] is het een bevestiging dat mensen ons aanbod interessant vinden”, deelt Hogg. Olakunle vult aan: “Bovendien hebben Afrikaanse ontwerpers geen vaste plek in Amsterdam waar ze dingen kunnen doen en dat bieden wij ook aan. Daardoor kan het publiek de ontwerper ook ontmoeten, waardoor we echt een community creëren.”

Alles bijeen genomen komt het erop neer dat een goede samenwerking begint bij elkaar te leren kennen in ‘onvoorspelbare omstandigheden’. Communicatie speelt daarbij een grote rol, net zoals in iedere andere relatie. Ook belangrijk: verlies je eigen visie niet uit het oog. In een partnerschap worden veel dingen samen gedaan, maar dat betekent niet dat de eigen kwaliteiten verloren moeten gaan. Wie samenwerkingen aangaat met merken creëert bovendien een podium waardoor zij een grotere naamsbekendheid kunnen verwezenlijken en dus kunnen groeien.