Eigenaar Magic Bodyfashion neemt Duitse Sassa Mode over

HVEG Fashion Group heeft Duits merk Sassa Mode overgenomen. Hiermee versterkt HVEG Fashion Group de positie in de ondergoed en lingeriemarkt, zo is te lezen in een persbericht. De groep is namelijk al de eigenaar van Magic Bodyfashion.

Sassa Mode zal ondanks de overname de merkidentiteit behouden en actief blijven als onafhankelijk bedrijf. De operationele activiteiten van het merk moeten daarnaast geoptimaliseerd worden voor groei, aldus het bericht. Naar eigen zeggen kan Sassa Mode profiteren van ‘ HVEG’s expertise en internationale netwerk’.

“Met de toevoeging van Sassa Mode aan onze groep kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met een breder aanbod en diepere expertise in de ondergoed- en lingeriesector. We zijn enthousiast over de synergieën die deze overname met zich meebrengt en kijken uit naar een succesvolle samenwerking,” aldus Mike van Snek, CEO van HVEG, in het bericht.