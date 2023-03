EK Retail investeert in warenhuis Tomo

Internationale retailgroep EK investeert in warenhuis Tomo, zo is te lezen op de website van de groep. “EK ondersteunt winkeliers met een duurzaam assortiment en kennisoverdracht over ESD (Environmental, Social and Governance, red.).” Hoe groot de investering is en wat deze precies inhoudt wordt niet genoemd. FashionUnited heeft contact gezocht met EK Retail maar de organisatie nog niet kunnen bereiken.

“Elke ESG-strategie gedijt bij samenwerking met inspirerende partners. Wij zijn ervan overtuigd dat onze inzet bij Tomo zich zal vertalen in praktische resultaten voor onze retailpartners,” aldus Jan Bongers, directeur EK Fashion, in het persbericht. Het bericht specificeert wel dat ‘EK als investeerder op de achtergrond blijft’.

“Wij zijn ontzettend blij met EK Retail als onze founding investor. Hun kennis en ervaring in retail helpt ons enorm om Tomo tot een succes te maken,” aldus Marjan Haselhoff, oprichter en CEO van Tomo, in het persbericht.

‘Warenhuis met een missie’ Tomo opent haar deuren op 17 maart voor het publiek. Met het warenhuisconcept hoopt Tomo consumenten mee te krijgen in de circulaire economie. Het verkoopt onder andere mode, beauty en lifestyle producten. Het warenhuis heeft een streng selectieproces voor het assortiment - merken moeten vanuit de oprichting zich richten op duurzaamheid. Naast verkoop, biedt Tomo ook circulaire services aan zoals reparaties, hervullen en verhuur.