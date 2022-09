Els Loesberg stopt met rokkenlabel Happyskirtt

Het Nederlandse rokkenmerk Happyskirtt houdt op te bestaan. ‘Na zeven geweldige jaren komt er een einde aan mijn rokjesavontuur’, schrijft oprichter Els Loesberg in een persbericht aan FashionUnited.

Zeven jaar lang verkocht Loesberg via een webshop drie verschillende modellen rokken: de Kelly, de Hepburn en de Monroe. De rokken werden in Italië geproduceerd en elk in verschillende materialen en kleuren uitgevoerd. Happyskirtt had voornamelijk klanten in Nederland en België.

Loesberg kijkt ‘met zeer veel genoegen terug’ op haar Happyskirtt-jaren, schrijft ze. ‘Ontzettend veel geleerd. Hoe het werkt in de mode-industrie (niet best jongens), wat het betekent om zelf een webshop te runnen’. Maar het allerleukste, zegt ze, was het klantcontact.

Wat de reden is voor Loesberg om te stoppen met Happyskirtt wordt in het persbericht niet vermeld. FashionUnited heeft hierover contact opgenomen met Loesberg, maar is nog in afwachting van een reactie.