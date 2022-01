Elvis en Kresse - van brandweerkazerne tot boerderij

Elke maand zet Sass Brown, een expert op het gebied van ethische mode, duurzaamheid en vakmanschap, een modemerk in het zonnetje dat de zaken anders en innovatief benadert of opereert buiten de belangrijkste modesystemen en hoofdsteden. Brown is de voormalige decaan van kunst en design aan het Fashion Institute of Technology en tegenwoordig decaan van het Dubai Institute of Design and Innovation.

Elvis and Kresse is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat begon met het hergebruik van brandslangen als hun basismateriaal. Zoals Sass Brown het stelt: “Brandslangen zijn een heel bijzondere grondstof. Ze worden vrij snel afgedankt vanwege gezondheids- en veiligheidskwesties, maar over het algemeen zijn ze zeer slijtvast.” Zoals ze uitlegt, worden deze brandweerslangen gebruikt om een breed assortiment accessoires te creëren, waaronder tassen, portemonnees en weekendtassen. Ze omschrijft de collectie als “strak en mooi; ze hebben een fantastisch soort patina en slijtage door het gebruik, wat bijdraagt aan het verhaal”.

Natuurlijk kan het gebruik van één materiaal de groei van een bedrijf beperken, dus na verloop van tijd zijn Elvis and Kresse ook andere materialen gaan gebruiken, waaronder hergebruikte dekens en spandoek. Maar wat misschien nog belangrijker is, is dat ze nu oud leer gebruiken. Volgens Brown hebben ze een bijzonder interessante manier om met dit leer te werken, omdat het voornamelijk restjes zijn. “Ze hebben een proces waarbij ze het leer in drie verschillende soorten vormen snijden, die dan volledig in elkaar passen. Ze creëren vlakvullingen die, wanneer ze met elkaar verbonden zijn, stof op schaal creëren - een ingenieuze manier om zeer kleine stukjes stof te gebruiken…” Ze voegt eraan toe: “Ze hebben een prachtige textuur en vormen zeker een mogelijkheid voor andere bedrijven om na te bootsen in hun eigen ontwerpen.”

Onlangs heeft het bedrijf zijn hoofdkantoor verplaatst van Londen naar een 17 hectare grote boerderij, New Barns Farm, in Kent, met een focus op permacultuur of regeneratieve landbouw. Deze verhuizing biedt hen een basis om voortdurend nieuwe materialen aan hun collectie toe te voegen en hun inspanningen rond duurzaam design te bevorderen.

Bovendien blijven Elvis and Kresse 50% van hun winst doneren aan bedrijven die zich richten op de materialen die ze gebruiken, hetzij via circulariteit, hetzij via hun boerderij. Sass Brown geeft twee voorbeelden: “Het eerste en meest voor de hand liggende voorbeeld is het doneren aan goede doelen voor brandweermannen. Een ander voorbeeld is dat 50 procent van hun gebruik van tessellleer naar Barefoot College gaat om vrouwen op te leiden in zonne-energie.” Alles bij elkaar is het doel om op veelvoudige manieren voordelen en diensten te bieden die verder gaan dan de producten zelf.