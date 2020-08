Ermenegildo Zegna verkoopt luxelabel Agnona

De Ermenegildo Zegna Group heeft het luxe knitwear label Agnona verkocht, zo meldt Fashionnetwork.com. Wel houdt de luxe modegroep een minderheidsbelang van 30 procent in het label. 70 procent van het bedrijf werd verkocht aan Roberto en Stefano Aimone, de echtgenoot en zoon van Laura Zegna, dus het merk blijft in de familie.

De Italiaanse groep die begin vorige eeuw begon als stoffenproducent en in de jaren zestig begon een gelijknamig mannenmodelabel toevoegde, is de laatste jaren flink aan zijn portfolio aan het sleutelen. In 2018 namen ze het Amerikaanse modemerk Thom Browne over, vier jaar geleden namen ze een meerderheidsbelang in textielfabrikant Bonotto en vorig jaar in textielproducent Dondi.

Tegelijk met de verkoop van een groot deel van de aandelen van Agnona dat sinds begin dit jaar naast vrouwen- ook mannenmode maakt, treedt ook creatief directeur Simon Holloway af die sinds 2015 deze rol had als opvolger van Stefano Pilati. Wie hem gaat opvolgen is nog niet duidelijk.

Beeld: website Agnona